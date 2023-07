Wer auf der Insel wohnt, der kennt den Geruch. An manchen Ecken riecht man die frisch gerösteten Kaffeebohnen immer mal wieder. Der Duft stammt aus der Rösterei Hensler. In der Marktstraße 1 wird in der südlichsten Kaffeerösterei Deutschlands seit hundert Jahren nach traditionellem Verfahren Kaffee geröstet.

Elisabeth Hensler ist die dritte Generation Kaffeeröster der Kaufmannsfamilie Hensler. „Mein Opa Eugen Hensler hat in dem blauen Haus, das auch das Geburtshaus meines Papas ist, mit dem Kaffeerösten angefangen“, erzählt sie.

Vor etwa 25 Jahren ist die Kaffeerösterei ein paar Meter weiter ins Magazin umgezogen. Die Adresse blieb gleich. Elisabeth Hensler hat die Kunst des Kaffeeröstens von Herrmann Knörle gelernt, der sie wiederum von Opa Eugen vermittelt bekam. „Hermann Knörle hat mit 15 Jahren bei uns angefangen und ist 2016, mit 65 Jahren, leider verstorben.“

Von hundert Jahren Hensler Kaffee seien 50 Jahre der Verdienst von Hermann Knörle, erzählt Hensler. „Alles, was ich im Kaffeebereich kann, habe ich von ihm gelernt. Er war mein Lehrmeister. Und ein sehr guter Freund meines Vaters.“

Elisabeth Hensler übernimmt spontan den Betrieb

Ihr Vater Ernst, der die Lebensmittelmärkte aufbaute, sei zwar in Lebensmittel vernarrt, aber speziell das Kaffeerösten sei nicht sein Ding.

Obwohl sie in allen Ferien in der Rösterei mitgeholfen habe, sei es nicht immer klar gewesen, dass sie die Kaffeerösterei einmal übernimmt. Sie studierte Betriebswirtschaftslehre und wurde Unternehmensberaterin. „Erst als vor etwa 13 Jahren die Frage aufkam, wer die Nachfolge von Hermann Knörle übernimmt, wenn er in Rente geht, und mein Bruder andere Pläne hatte, habe ich mich dazu entschieden. Denn ich wollte nicht, dass diese Ära zu Ende geht.“

Elisabeth Hensler mit ihrem Team im Lager und im neuen Lädele. Das Lager dürfen die Besucher beim Tag der offenen Tür ebenso anschauen, wie den großen Trommelröster. Und im Lädele gibt es täglich frisch geröstete Kaffeespezialitäten. (Foto: privat )

In den folgenden Jahren nahm Hermann Knörle sie unter seine Fittiche und gab all sein Kaffeewissen an sie weiter. Den Ausbildungsberuf Kaffeeröster gibt es nicht. „Es ist ein Handwerk“, sagt Elisabeth Hensler. Seither ist sie federführend in der Rösterei und hat Zusatzausbildungen als Barista und Kaffeesensorikerin absolviert.

„Name Hensler ist in der Branche eine zuverlässige Größe“

Das Rösten sei eine Wissenschaft für sich und verlange profunde Produktkenntnisse. Es gehe im Rohkaffeebereich los: Herkunftsland, Böden, Höhenlagen, Klima und Kaffeepflanzensorte bestimmen die Qualität der hochwertigen Rohkaffees, die sie verwenden.

Wir haben ein Rezeptbuch, in dem wir unsere Rezepturen dokumentieren und so immer wieder reproduzieren können Elisabeth Hensler

Dazu komme ein entscheidender Faktor: „Wie komme ich an den Kaffee ran?“ Kaffeebauern seien in den Kaffeeländern ähnlich wie die Obstbauern am Bodensee, häufig in Kooperativen organisiert. Sie benötigt gute Verbindungen zu den Rohkaffeehändlern, die ihre Vorfahren schon aufgebaut haben. „Der Name Hensler ist in der Branche eine zuverlässige Größe.“

Woher weiß die Kaffeebohne, dass Sommer ist?

Wenn der Rohkaffee dann am Bodensee ist — er wird getrocknet in Jute– oder Sisalsäcken die 62 Kilogramm wiegen geliefert — haben Henslers ihre Hausrezepturen, die ähnlich funktionieren wie bei einem Koch. „Wir haben ein Rezeptbuch, in dem wir unsere Rezepturen dokumentieren und so immer wieder reproduzieren können“, sagt die Unternehmerin.

In diesem Buch stehen die überlieferten und neuen Rezepturen, sowie das Röstverfahren für die sortenreinen Röstungen. Jede Bohne röste sich je nach Sorte und Herkunft anders. „Aber auch die klimatischen Bedingungen und Jahreszeiten bei uns haben Einfluss“, erklärt sie.

Warum? Man könnte doch denken, der Röstofen ist sowieso heiß. Wieso merkt die Bohne, ob Sommer oder Winter ist? „Sie merkt es“, behauptet Elisabeth Hensler lachend. „Luftdruck, Luftfeuchte und Außentemperatur spielen eine Rolle beim Rösten, denn sie beeinflussen, wie die Bohne in den Röstofen hineingeht“.

All diese Faktoren könne man nicht irgendwo nachlesen, das müsse man über mehrere Jahre gezeigt bekommen, damit man jede denkbare Situation einmal gemeistert hat, und weiß, wie lange welche Bohne, bei welcher Temperatur geröstet werden muss.

Nussig, fruchtig, spritzig

Denn in den gusseisernen Trommelröster mit Baujahr 1964 kommt eine unglaubliche Vielfalt bester Kaffeesorten. Durch das Langsam–Röstverfahren werden die Kaffeebohnen schonend durchgeröstet, was den Kaffee besonders bekömmlich mache.

Elisabeth Hensler spricht voller Leidenschaft von Röstkurve, Geschmacksbildern, nussigen, fruchtigen, spritzigen oder feinherben Aromen, und es wird deutlich, wie groß ihre Liebe zum Kaffee ist. Ein Kriterium, nach dem sie auch ihre Mitarbeiter auswählt. „Meine Mitarbeiter stammen nicht so wie ich von Geburtswegen vom Kaffee. Sie sind ursprünglich Musiker, Bauingenieur, Schwimmmeister, Kauffrau — aber eines verbindet uns alle: die Liebe zum Kaffee und die Faszination für das Produkt. Das ist die Voraussetzung, um bei uns zu arbeiten. Alles andere lerne ich ihnen.“

Fair Trade und regional

Seit 1994 ist Hensler Kaffee Partner von „Fairtrade“, das Siegel garantiert einen sicheren und börsenunabhängigen Preis für die Erzeuger, sowie Hilfe zur Selbsthilfe in den Erzeugerländern. „Wir schreiben regional bei allem, was wir tun groß. Aber der Kaffee wächst nun mal nicht am Bodensee. Also zählen die Länder, in denen unser Kaffee angebaut wird, zu unserem ‚regional‘ und es ist uns wichtig, dies zu stärken und zu unterstützen“, erklärt die Kaffeeexpertin.

Wer sich mit dem Anbau der Kaffeepflanze beschäftige, sehe, mit wie viel Leidenschaft, Handarbeit und Aufwand die Bauern das Rohprodukt herstellen, und bekomme großen Respekt vor diesem Lebensmittel. Sehr viele Hände und Handgriffe sind notwendig, bis aus den Kernen der roten Kaffeekirschen die beliebte schwarze, heiße und anregende Flüssigkeit wird.

„Auch mein Opa war mal hip.“

Zum Jubiläum sagt Elisabeth Hensler: „100 Jahre — das schafft nicht jeder. Es waren diverse schwierige Zeiten dazwischen, vom Krieg über Wirtschaftskrisen und letztlich die Corona–Pandemie, die für mich die schwerste Zeit war.“

50 Prozent des Umsatzes generiere das Unternehmen in der Gastronomie. „Und die war ja dicht.“ Es sei ein einschneidendes Erlebnis gewesen.

Aber sie waren in diese Zeit nicht untätig, sondern haben ihren Außenauftritt modernisiert und präsentieren rechtzeitig zum Jubiläum das schick umgebaute Lädele und ein gemütliches Plätzchen zwischen den Häusern, wo es sich vorzüglich und schattig sitzen lässt.

Dort schenken sie heiße und kalte Kaffeespezialitäten aus und zeigen, dass Kaffee nicht gleich Kaffee ist. „Wir bauen auf eine Tradition, auf die wir sehr stolz sind, aber wir erneuern uns trotzdem kontinuierlich.“ So entstehe Tradition. „Mein Opa war auch mal modern und hip. Also auf die nächsten hundert Jahre — die sind das Ziel.“