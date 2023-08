Sabine Gallinat ist Schneiderin, Hutmacherin, Geschäftsfrau — und wenn’s nach ihr geht, bald schon Gründerin des ersten Lindauer Cannabis–Vereins. „Cannabis–Social–Club Bodensee“ soll er heißen und aktiv werden, sobald die Legalisierung in Deutschland beschlossen ist.

Ihr Motto „Wir machen Hanf wieder salonfähig“ lebt die gebürtige Hamburgerin auch in ihrem Laden auf der Lindauer Insel. Hier gibt es Hüte, Taschen und Nahrungsmittel aus Hanf. Geraucht habe sie das berauschende Kraut allerdings nie, sagt sie. Bis jetzt.

Als ihr Mann an Krebs erkrankte, habe sie zum ersten Mal Cannabis als Mittel zur Schmerzlinderung in der Apotheke gekauft. Diese Möglichkeit steht aber nur wenigen offen. „Die anderen besorgen ihren Stoff am Bahnhof bei irgendeinem Dealer. Das Problem ist, dass das illegal beschaffte Zeug häufig verunreinigt ist, und die Gesundheit extrem gefährdet“, sagt Sabine Gallinat.

Legalisierung bis Ende 2023 geplant

So sieht das auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. „Das können wir nicht länger hinnehmen“, meint er. „Deswegen wagen wir die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in klaren Grenzen und drängen den Schwarzmarkt zurück.“

Zusätzlich setzt Lauterbach auf Präventionsmaßnahmen für Jugendliche. Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Bundesgesundheitsministeriums: „Der Gesundheitsschutz steht dabei im Vordergrund.“ Die bisherige Cannabis–Politik bezeichnet Lauterbach als „gescheitert“. Deshalb soll Cannabis bis Ende des Jahres deutschlandweit legalisiert werden.

Das Bundesgesundheitsministerium plant den privaten Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen ebenso zu erlauben, wie die Gründung von Vereinen — den sogenannten „Cannabis–Social–Clubs“. Letzteres Angebot richtet sich vor allem an diejenigen, denen die Voraussetzungen für den privaten Eigenanbau fehlen. Zum Beispiel, wenn sie keinen Balkon oder Garten haben oder die nötige Ausstattung nicht vorhanden ist.

„Gesunde“ Ware statt verfälschte Mischungen

Genau solch einen rechtlich anerkannten Verein möchte Sabine Gallinat gründen. Er soll aktiv werden, sobald die Legalisierung in Deutschland beschlossen ist. Dann gehe es an das Einsammeln neuer Mitglieder.

Ich mache das für Menschen, die wegen ihrer Krankheit Schmerzen erleiden, aber auch für diejenigen, die einfach Spaß haben wollen. Sabine Gallinat

Und natürlich auf die Suche nach einer Gärtnerei, die sich bereit erklärt, dem Verein ein Gewächshaus zu vermieten, in dem die Cannabis–Setzlinge angebaut und die Ernte organisiert werden könne. Interessenten gebe es bereits. Zusätzlich solle ein Vereinsheim angemietet werden.

„Unser Ziel ist es, gute Ware zu produzieren, die nicht verfälscht ist“, sagt die Geschäftsfrau, und fügt hinzu: „Ich mache das für Menschen, die wegen ihrer Krankheit Schmerzen erleiden, aber auch für diejenigen, die einfach Spaß haben wollen.“

Bayern ist gegen Legalisierungspläne

Im Gegensatz zu Sabine Gallinat und Lauterbach sieht Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek die Gründung solcher Cannabis–Clubs kritisch — und kündigt Widerstand an. „Bayern wird alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen und nutzen, um die Legalisierungspläne zu verhindern“, heißt es auf der Seite des bayrischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege.

Laut Holetschek könne nicht kontrolliert werden, ob sich Konsumente nicht bei mehreren Vereinen anmelden würden, um so an größere Mengen Cannabis zu gelangen, als gesetzlich erlaubt sein solle. Bis zu 25 Gramm soll ein erwachsener Mensch straffrei besitzen dürfen.

Die Vorgabe, dass Mitglieder von Cannabis–Vereinen ihre Ernte lediglich untereinander weitergeben dürfen, hält Holetschek für kaum kontrollierbar. Im Gegensatz zu den Aussagen des Bundesgesundheitsministeriums, befürchtet er nach der Legalisierung einen deutlichen Anstieg des illegalen Cannabis–Handels.

Gemeinsam konsumieren

Sabine Gallinat ist da anderer Meinung. Sie glaubt nicht an einen plötzlichen Anstieg der Konsumenten. Aber „natürlich geht es dann auch um das gemeinsame Konsumieren“, erklärt ein Freund von Gallinat und potenzielles Vereinsmitglied. „Dabei ist es ist immer gut, wenn jemand dabei ist, der sich auskennt“, fügt Sabine Gallinat hinzu.

Dennoch ist der Cannabis–Konsum nicht zu unterschätzen, wie die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen auf ihrer Homepage deutlich macht. Schon ein Joint könne neben einer verminderten Reaktionsfähigkeit auch Übelkeit, depressive Verstimmungen, Erinnerungslücken oder Orientierungslosigkeit verursachen.

Die Langzeitfolgen regelmäßigen Cannabis–Konsums seien aufkeimende psychische Erkrankungen wie Psychosen, bipolare Störungen oder Depressionen. Cannabis verstärkt nicht nur positive, sondern auch negative Gefühle. Letztere können zu Panikattacken führen.

Trotzdem meint der Freund: „Durch Alkoholmissbrauch sterben regelmäßig Menschen. Mit Cannabis hat es noch keiner geschafft, sich umzubringen.“

Sabine Gallinat ist für die Legalisierung

Inzwischen haben sich um Gallinat Menschen aus unterschiedlichen Gruppen zusammengefunden. Die einen kämpfen für die Entkriminalisierung von Cannabis. Die anderen hoffen auf Schmerzlinderung. Wieder andere wollen einfach nur Spaß.

Sabine Gallinat spricht sich deutlich für die Legalisierung von Cannabis aus. „Man sollte nicht gleich als kriminell hingestellt werden, nur weil man ein bisschen Cannabis in der Tasche hat“, sagt sie. Geplant sei auch, an unterschiedliche Schulen zu gehen und dort Aufklärungsarbeit zu leisten.