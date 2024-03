Das Kunstmuseum Lindau zeigt in Zusammenarbeit mit der Christo und Jeanne-Claude Foundation in New York Werke der beiden Ausnahmekünstler. Die Sonderausstellung mit dem Titel „Christo und Jeanne-Claude - Ein Leben für die Kunst“ wird vom 13. April bis 13. Oktober zu sehen sein. Mit etwas Glück können Leserinnen und Leser der „Lindauer Zeitung“ die Ausstellung schon vor ihrer offiziellen Eröffnung anschauen.

In Deutschland wurden Christo und Jeanne-Claude insbesondere durch die Verhüllung des Berliner Reichstages berühmt, wie es in der Pressemitteilung des Kunstmuseums heißt. Ihre monumentalen Projekte wurden zu temporären Pilgerstätten auf der ganzen Welt.

„Die Lindauer Sonderausstellung ermöglicht mit zahlreichen Editionen sowie ergänzenden Zeichnungen, Collagen und Objekten Einblicke in das Schaffen und Lebenswerk des Künstlerpaares, das sich stets mit Vehemenz und Überzeugung für seine Kunst im öffentlichen Raum einsetzte.“

Ihre Eingriffe veränderten den Blick auf das alltäglich Sichtbare, das dadurch eine völlig neue Ästhetik und Bedeutung erlangte.

Zusätzlich ermöglichen die Fotografien von Wolfgang Volz, Wegbegleiter und „Auge von Christo und Jeanne-Claude“, das Eintauchen in die realisierten Projekte.

Christo und Jeanne-Claude legten Wert darauf, alle Arbeiten selbst zu finanzieren

Neben Editionen und frühen Objekten werden laut der Mitteilung in der Lindauer Ausstellung auch Zeichnungen und Collagen zu sehen sein, die Christo Zeit seines Lebens anfertigte. Sie sind eigenständige Kunstwerke und dienten der Vorbereitung und Finanzierung der Projekte, denn Christo und Jeanne-Claude legten Wert darauf, alle Arbeiten selbst zu finanzieren, um unabhängig zu bleiben. Vor allem präsentieren die Werke Christo auch als einen virtuosen Zeichner.

Das sind die Teilnahmebedingungen

Wer die Kunstwerke schon früher anschauen will, kann beim Gewinnspiel der LZ mitmachen. Die verlost 15 Mal zwei Karten für den Preview-Termin am Dienstagabend, 9. April. Wer gewinnen möchte, schickt bitte bis Dienstag, 2. April, 12 Uhr, eine Mail mit dem Stichwort „Christo“ an [email protected]. Die Gewinner werden per Los ermittelt und benachrichtigt.