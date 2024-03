Gewässerrandstreifen sind für Ackerbau tabu

In Folge des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ müssen seit August 2019 in Bayern an natürlichen und naturnahen Gewässern Gewässerrandstreifen eingehalten werden. Hier gilt ein Verbot der garten- und ackerbaulichen Nutzung. Darauf weist das Wasserwirtschaftsamt Kempten hin.

Grünlandnutzung ist nach den bisher geltenden fachrechtlichen Vorgaben weiterhin erlaubt. An den natürlichen Gewässern 1. und 2. Ordnung, wie die Oberreitnauer Ach, sind auf staatlichen Grundstücken zehn Meter Gewässerrandstreifen einzuhalten sowie der Einsatz und die Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verboten.

Bayernweit finden aktuell Kartierungen zur Erstellung einer Gewässerrandstreifenkulisse durch die Wasserwirtschaftsverwaltung statt. Diese Kulisse dient den Landwirtinnen und Landwirten als Orientierungshilfe und soll in Fällen, in denen auf den ersten Blick keine eindeutige Einstufung der Gewässer möglich ist, für Klarheit und Sicherheit sorgen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Seit Kurzem ist die Kartierung der Gewässer im Landkreis Lindau abgeschlossen. Diese wurden durch Mitarbeitende des Wasserwirtschaftsamtes Kempten anhand einheitlicher Kriterien eingestuft. Keine Randstreifenverpflichtung besteht an Straßengräben sowie Be- und Entwässerungsgräben oder Verrohrungen. In den letzten Monaten wurden knapp 830 Kilometer Gewässer 3. Ordnung begangen und kartiert. Diese Prüfung ergab, dass ca. 83 Prozent der untersuchten Gewässer randstreifenpflichtig sind.

Die Karten für jedes Gemeindegebiet des Landkreises Lindau stehen auf der Internetseite des Wasserwirtschaftsamtes Kempten (https://www.wwa-ke.bayern.de) zur Verfügung. Ab dem Tag der Veröffentlichung besteht für Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer die Möglichkeit, Änderungsvorschläge und Korrekturen an der veröffentlichen Einstufung innerhalb einer sechswöchigen Frist in schriftlicher Form an [email protected] oder an die Poststelle des Wasserwirtschaftsamtes Kempten zu senden. Das Ende der Einreichungsfrist ist am 28. April. Die endgültige Veröffentlichung der Gewässerrandstreifenkulisse erfolgt zum 1. Juli im UmweltAtlas des Bayerischen Landesamtes für Umwelt.