Getrennt und trotzdem schön

Vater und Mutter verbringen Heiligabend jährlich abwechselnd mit ihren Kindern, feiern getrennt voneinander je ein Fest mit ihnen oder haben verschiedene Feiertage untereinander aufgeteilt: Wie Familien nach einer Trennung die Weihnachtszeit verbringen, kann ganz unterschiedlich aussehen. „Letztendlich ist jede Familie einzigartig. Wichtig ist, dass Eltern wissen: Es ist kein Versagen, wenn Weihnachten bei ihnen anders aussieht als bei anderen oder anders als ihre Idealvorstellung“, sagt Michael Leicht von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung, die zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF Augsburg) gehört. Was hilft, ist die Erkenntnis, dass Weihnachten nicht perfekt sein muss, um schön zu sein - und dass Familien gute Wege finden können.

Am besten setzen sich getrennte Eltern mit ausreichend Vorlauf mit der Gestaltung der Weihnachtszeit auseinander. Andernfalls könnte es passieren, dass die Frage, bei wem gemeinsame Kinder Weihnachten verbringen, die Vorweihnachtszeit überschattet. Schön wird diese dann, wenn die gefundene Lösung für Kinder und beide Elternteile in Ordnung ist. Letztendlich sollten die Eltern bestimmen und es dem Kind ersparen, sich zwischen beiden Elternteilen entscheiden zu müssen. „Eltern sollten ihr Kind von dieser Verantwortung entlasten. Bei ihrer Entscheidung sollten sie sich aber an den Bedürfnissen des Kindes orientieren, denn was für Eltern gerecht ist, ist nicht zwangsweise das Beste fürs Kind“, betont Michael Leicht.

Gleichzeitig sollten sich getrennte Partner bewusst machen, dass die Situation auch für den anderen Elternteil schwierig ist. Auf der Basis eines gegenseitigen Verständnisses können besser gemeinsame Lösungen gefunden werden. Am Ende zählt, was beide teilen: die Liebe für ihr Kind. Weihnachten ist dann vielleicht nicht perfekt für jeden, aber trotzdem schön.

In Lindau und Lindenberg sowie an über 25 weiteren Orten in Schwaben, im Allgäu und im Bayerischen Oberland helfen die Erziehungs-, Jugend- und Familienberater der KJF Augsburg bei allen Fragen rund um Erziehung und Familienalltag unkompliziert und kostenfrei weiter. Sie unterliegen der Schweigepflicht.