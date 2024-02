Die Vorarlberger Polizei sucht weiterhin die Kriminellen, die am frühen Donnerstagmorgen im Grenzort Hohenweiler einen Bankautomaten aufgesprengt haben. Wie Sprecher Fabian Marchetti am Freitag auf Nachfrage mitteilte, werde sowohl in als auch außerhalb von Österreich gefahndet.

Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass die Unbekannten nicht das erste Mal eine derartige Tat verübt haben. „Es gibt einen Zusammenhang zu mehreren Fällen in Ober- und Niederösterreich“, sagt Marchetti, denn dort sei die Vorgehensweise ähnlich gewesen. Ansonsten gebe es nach wie vor wenige Anknüpfungspunkte.

In die Fahndung involviert sind auch Beamte aus Deutschland, bestätigte am Tag nach der Tat Sebastian Nienkemper, Sprecher des Präsidiums Schwaben Süd/West. Wie viele Kräfte im Landkreis Lindau eingebunden waren und sind und welche Aufgaben sie genau übernommen haben, darüber hält er sich jedoch „aus ermittlungstaktischen Gründen“ bedeckt.

Straße mehrere Stunden wegen Großeinsatz gesperrt

Wie berichtet, waren Bewohner des Ortsteils Leutenhofen am frühen Donnerstag, gegen 3.30 Uhr, von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Mutmaßlich zwei vermummte Männer hatten in der Filiale der Raiffeisenbank in der 1400-Einwohner-Gemeinde den Geldausgabeautomaten aufgesprengt.

Kurze Zeit später flüchteten sie ohne Beute in Richtung Deutschland; die Grenze ist nur ein paar hundert Meter entfernt. Im Zuge des Großeinsatzes der Polizei war die Landesstraße danach über mehrere Stunden gesperrt.