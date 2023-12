Unter den elf teilnehmen Bands und Künstlern hat beim Lindauer Songcontest im Club Vaudeville das Geschwisterduo Dominik und Emily Hannes gewonnen. Allerdings bekamen die Sieger nicht den lautesten Applaus des Abends.

Alle Jahre wieder, kommt der Hauptgewinn: Am vergangenen Samstag wurde aus elf teilnehmenden Bands und Künstlern, das Geschwisterduo Dominik - unter anderem Gitarrist der Lindauer Band „Prerose“ - und Emily Hannes mittels Publikumslautstärke als Gewinner des Lindauer Songcontests gekürt.

Songcontest im Lindauer Club Vaudeville. (Foto: Club Vaudeville )

„Die J and the Whass Band“ belegt Platz zwei

Das Duo überzeugte mit Gesang und am Klavier. Diese freuen sich nun über den Hauptgewinn, bestehend aus einer eigenen Veranstaltung in den Räumlichkeiten des Club Vaudevilles. Platz zwei wurde von „Die J and the Whass Band“ belegt, gefolgt von „Pfandbeschleuniger“.

Doch nicht nur das Aufeinandertreffen der Teilnehmer sorgte für Freude. Den lautesten und freudigsten Applaus erntete wohl Michaela Deiss, allerdings mit einem Kniefall und einem Heiratsantrag nach ihrem Auftritt auf der Bühne.

Elf Künstler und Bands nahmen am Songcontest teil. (Foto: Club Vaudeville )

Singend und lachend in den Heiligen Abend

Gebührend wurde in den folgenden Heiligabend gesungen, getanzt und darauf natürlich auch das ein oder andere Mal angestoßen.

Wie in jedem Jahr war der diesjährige Songcontest ein Event voller talentierter Teilnehmern und vielen Wiedersehen zum Ende des Jahres.