Geschichte der Migration greifbarer machen

Wie könnte eine Wanderausstellung des Amts für Migration und Integration aussehen, die für die Situation in Notunterkünften sensibilisiert und die Geschichte der Migration im Bodenseekreis darstellt? Das ist die Leitfrage eines Projekts, das Ende Oktober in der Projektschmiede Lindau im Club Vaudeville bearbeitet wurde, gewesen. Das teile die Stadt Lindau mit.

Monika Schanz, stellvertretende Amtsleiterin Migration und Integration des Landratsamts Bodenseekreis brachte ihr Projekt ein, um neue Impulse zu erhalten. Mit den Anregungen können sie nun mit ihrem Team weiterarbeiten und diese in die Entscheidungsprozesse einfließen lassen: „Die Projektschmiede ist ein tolles und funktionierendes Format, das Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Expertise und vor allem unterschiedlicher Couleur zusammen bringt und alle einen Nutzen ziehen“, fasst sie zusammen. „Ich empfehle die Projektschmiede allen, die eine ‚unreife‘ Idee haben und bereit sind, sich auf völlig andere Anregungen, Bedenken und Ergänzungen einzulassen.“

Neben dem Projekt zur Wanderausstellung wurden an diesem Abend zwei weitere Projekte bearbeitet. Dabei ging es um die Fragen, wie „Sicheres Feiern“ ermöglicht werden könnte und welche demokratiefördernden Maßnahmen für ein enkeltaugliches und gemeinwohlorientiertes Oberallgäu vorstellbar sind.

Die nächste Projektschmiede findet am Dienstag, 12. Dezember, um 18 Uhr in der Inselhalle statt. Wer mitmachen oder eigene Projektidee vorstellen möchte, kann sich per Mail [email protected] anmelden. Die Projektschmiede findet in Zusammenarbeit mit dem Club Vaudeville, der Offenen Jugendarbeit Lindau und dem Treffpunkt Zech statt. Unterstützt wird sie von der Spielbank Lindau.