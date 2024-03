Der Trend im Baubereich geht eher hin zu Sanierung als zu Abriss und Neubau. Der Landkreis Lindau will beim Beruflichen Schulzentrum in Lindau einen anderen Weg gehen. Dort ist ein Neubau mit folgendem Abriss der bestehenden Gebäude geplant - obwohl die erst vor 42 Jahren eröffnet worden sind. Im Raum stehen Kosten von circa 100 Millionen Euro.

Das Berufsschulzentrum in Lindau ist 1982 eingeweiht worden. Über viele Jahre hinweg hatte der Bau mit Setzungen zu kämpfen. Das liegt am schwierigen Untergrund aus Seeton, aber auch an der Gründung. Die Schule steht auf 500 Pfählen, die 15 Meter in den Untergrund reichen.

Allerdings sei die Zahl der Pfähle „unauskömmlich“, schilderte Projektsteuerer Max Meixer. Zudem seien sie damals nicht richtig hergestellt worden. Als Folge schwimme die Schule mehr oder weniger im Seeton. Seit ein paar Jahren sei das System zur Ruhe gekommen.

Warum Firmen keine Gewährleistung geben

Jeder Eingriff aber könnte das ändern. Das gilt sowohl für eine Sanierung als auch eine Erweiterung, die aus Platzgründen dringend nötig wäre. „Es wird keine Planer und keine Firmen geben, die ihnen eine Gewährleistung geben“, nannte Meixner das K.o.-Kriterium für eine Erweiterung.

Deshalb kommt aus Sicht der Planer und der Kreisverwaltung nur ein Neubau in Frage. Grundsätzlich beschlossen hat ihn der Kreistag im Jahr 2020. Die Kreisräte haben sich zudem mehrere entsprechende Schulen angesehen. Es gibt auch eine Vorplanung.

Demnach könnte der Neubau im Süden der bestehenden Schule entstehen. Geplant ist dort ein dreistöckiger Baukörper mit vier Fingern, wie Architekt Marcus Vollmann schilderte. Das vermeidet einen durchgehenden Riegel. Es wird auch genügend Abstand zum benachbarten Rainhaus gehalten. Mit dem Neubau bekäme das Berufliche Schulzentrum den dringend benötigten Platz, zudem würde er zeitgemäße Formen des Unterrichts ermöglichen.

Teil des Beruflichen Schulzentrums ist auch die Fach-/Berufsoberschule. Sie soll einen gemeinsamen Eingang, eine Aula und einen Verwaltungsbereich mit der Berufsschule bekommen. Zusammen mit dem benachbarten Gymnasium könnte zudem ein Campus entstehen. Dessen Freibereiche sollen öffentlich zugänglich sein.

Nötig ist auch bei diesen Bauten eine sehr starke Gründung. Meixner sprach von mehreren Kilometern Bohrpfählen, die die Schule stabil halten sollen. Das verteuert das Vorhaben erheblich.

Angst vor Kosten von mehr als 100 Millionen Euro

Im Mai wollen die Planer eine Kostenberechnung vorlegen. Derzeit geht die Kreisverwaltung von 95 Millionen Euro aus, die der Neubau verschlingen wird. Nicht wenige Kreisräte befürchten allerdings Kosten von über 100 Millionen Euro.

Es wäre das mit Abstand teuerste Projekt, das der Landkreis je abgewickelt hat - mit entsprechenden Folgen für die Finanzen. Aktuell rechnet der Landkreis mit einer rapide steigenden Verschuldung. Sie soll bis 2027 auf circa 40 Millionen Euro steigen.

Deshalb bremsen nicht wenige Kreisräte. Zumindest den Zeitpunkt des Baus stellen mittlerweile einige in Frage. Der CSU-Fraktionssprecher Uli Pfanner beispielsweise wies in seiner Haushaltsrede auf die Herausforderungen der Kommunen hin, die letztlich das Defizit des Landkreises zu tragen haben. Sie müssten schon bis 2026 ihre Grundschulen für die Ganztagesbetreuung ertüchtigen.

„Deshalb sollte gut abgewogen werden, wann der richtige Zeitpunkt für den Start des Beruflichen Schulzentrums ist“, sagte er. Der Point of no return, also der Punkt, ab dem es kein Zurück mehr gibt, müsse sauber abgewogen werden.

Ein mahnendes Beispiel

Als mahnendes Beispiel, wie auch Baukosten aus dem Ruder laufen können, nannte der Scheidegger Bürgermeister den Bau der Atemschutzübungsstrecke in Lindenberg. Dort wurden in der Vorplanung 700.000 Euro als Kosten genannt, beschlossen wurde das Projekt mit 1,4 Millionen Euro, kosten aber wird es letztlich circa 2,5 Millionen.

Klar ist: Im Juli soll das Megaprojekt wieder Thema im Kreistag werden. Dann will die Kreisverwaltung ein schlüssiges Finanzierungskonzept vorlegen. Neben dem staatlichen Zuschuss - derzeit sind 40 Millionen Euro im Gespräch - werden Gastschulbeiträge eine maßgebliche Rolle spielen.

Der Landkreis kann die Kosten, die nicht durch Zuschüsse gedeckt sind, auf die Kreise umlegen, deren Jugendliche die Berufsschule in Lindau besuchen. Kreiskämmerer Erwin Feuerle sprach von zwei bis drei Millionen Euro, die so jedes Jahr ins Säckel des Kreises fließen sollen.

Der Projektsteuerer riet dazu, nicht zu viel Zeit verstreichen zu lassen. Am jetzigen Gebäude gebe es Reparaturbedarf, zudem seien die Betriebskosten sehr hoch. „Sie investieren in eine tote Schule“, sagte Meixner.