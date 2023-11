Empfangen mit „Burning down the House“ von den Talking Heads kehrt Nathan nach längerer Reise nach Hause zurück. Glücklicherweise wurde seine Tochter Recha rechtzeitig von dem Helden gerettet, der sie gleich einem Engel vor dem Feuer bewahrt: „Send me an angel“ (Scorpions).

Bridge Markland jongliert virtuos klassische Textzeilen und popmusikalische Zitate und unterläuft ganz nebenbei festgelegte Rollenzuschreibungen. Dabei wechselt sie rasant zwischen Performance, Puppenspiel und Playback und entstaubt den klassischen Stoff für ein breites Publikum ‐ eine One-Woman-Puppen-Verwandlungs-Playback-Show.

So könnt Ihr Karten gewinnen

Die Lindauer Zeitung verlost für die Aufführung am Montagabend fünf mal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, schreibt bis Donnerstag, 2. November, 12 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Nathan“ an [email protected].

