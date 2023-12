Gemeinsame Gesellschaft als Weg in die Zukunft

Als Unternehmen der Daseinsvorsorge in der Region sind die Stadtwerke Lindau ein wichtiger Teil der regionalen Strukturen und zuverlässiger Energielieferant für die Bevölkerung und die Wirtschaft. Damit verbunden ist eine große Verantwortung, nicht nur die aktuelle Energieversorgung zu gewährleisten, sondern sich auch auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. In Zeiten von dynamischen Entwicklungen an den Energiemärkten und rasanten technologischen Fortschritten stehen die Stadtwerke damit vor großen Aufgaben. „Vor diesem Hintergrund besteht die Absicht, mit unserem langjährigen Partner illwerke vkw eine gemeinsame Gesellschaft zu gründen, um die Kapazitäten und die Expertisen beider Unternehmen zusammenzuführen,“ erklärt Hannes Rösch, Geschäftsführer der Stadtwerke Lindau. „Wir sehen darin die Chance, die Energie- und Wärmewende landkreisübergreifend gut umzusetzen und unsere Position als Energiedienstleister zu stärken.“ Dieser Schritt würde zudem für die Kunden in der Region weitere Services und ein größeres Produktportfolio mit sich bringen.

Beide Unternehmen kooperieren seit mehr als 100 Jahren - ist die Energieversorgung des Westallgäus doch historisch dem österreichischen Übertragungsnetz zugeordnet. Eine gemeinsame Gesellschaft würde unter anderem die Bereiche Energiedienstleistungen, Vertrieb und IT-Prozesse umfassen. „Wir können sehr viele Synergien nutzen, die Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energieträger bündeln und die Versorgungssicherheit erhöhen“, sagt Christof Germann, Vorstandsvorsitzender der illwerke vkw AG. Über die 100-prozentige Tochtergesellschaft illwerke vkw Deutschland GmbH versorgt der Vorarlberger Landesenergieversorger illwerke vkw das Westallgäu seit Generationen zuverlässig mit erneuerbarem Strom aus regionaler Wasserkraft.

Nachdem sich die Aufsichtsräte beider Unternehmen für die Prüfung einer tiefergehenden Kooperation ausgesprochen haben, werden nun Expertengruppen der illwerke vkw und der Stadtwerke Lindau die Geschäftsbereiche genau analysieren und Vorschläge für eine mögliche Zusammenarbeit in einer neuen Gesellschaft auf Augenhöhe erarbeiten. Mit dem Vorliegen von Ergebnissen wird bis zum Sommer 2024 gerechnet. Die Prüfungen umfassen initial und explizit die Themenfelder Energiedienstleistungen, Vertrieb, Kundenservice und IT-Prozesse.