Gemeinsam den See sauber machen

Die Aktion „RhineCleanUp“ startet am Samstag, 10. September, von der Quelle bis zur Mündung. Private Organisatoren haben sich zu einem Aktionsbündnis zusammengeschlossen und wollen damit auf die weltweite Müllproblematik hinweisen. Da der Rhein in den Bodensee fließt, ruft seit einigen Jahren auch der Bund Naturschutz Lindau mit der Gebietsbetreuung zur Säuberung des bayerischen Bodenseeufers auf. Von 10 bis 13 Uhr wird gesammelt.

Auch wenn es in diesem Jahr schon andere Aktionen gegeben habe — es lohne sich immer wieder, schreibt der BN in einer Pressemitteilung. „Leider ist es so, dass der Müll am Ufer immer präsent ist. Es finden sich alle Arten von Müll, von denen vieles zu Mikroplastik zerfallen würde. Wir wollen einen Beitrag leisten, das zu verhindern und sind froh, über die vielen Verbündeten und Helferinnen und Helfer, die uns dabei unterstützen“, sagt Gebietsbetreuerin Isolde Miller.

Miller hat entlang des bayerischen Bodenseeufers die Vereine und Verbände gebeten, wie in den Vorjahren ihre Mitglieder zu motivieren, an diesem Aktionstag teilzunehmen und einen Uferabschnitt zu übernehmen. Hierüber sind auch bereits einige Abschnitte abgedeckt, denn der Landschaftspflegeverband, der Kanunclub, der Ruderclub und das „Hintere Kollektiv Thiersch 0“ sind dabei. Die Nonnenhorner Segler holen die Aktion im Oktober nach. Auch die Gemeinden, die Seemeisterstelle und der ZAK unterstützen die Aktion.

Vom BN werden die beiden Naturschutzgebiete in der Wasserburger und der Reutiner Bucht betreut. Hierfür werden noch Helfer gesucht. Wer aktiv werden möchte, möge sich unter [email protected] oder Telefon 08382/887564 im Naturschutzhäusle anmelden. Dabei sollte der Wohnort und die Kontaktdaten angegeben werden, damit die Einteilung auf die Uferabschnitte im Vorfeld vorgenommen werden kann.