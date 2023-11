Weihnachtsmärkte verbindet man mit Essensständen, Glühwein und besinnlicher Musik. Die wenigsten denken dabei an die anfallenden Gema-Gebühren. Genau diese steigen aber stetig an und bereiten vielen Weihnachtsmärkten Probleme. Wie es in Lindau, Friedrichshafen und Tettnang aussieht.

In Lindau kennt man das Problem. Die Gema-Kosten seien für die Hafenweihnacht Jahr für Jahr gestiegen. „Wir sind mit unseren Gema-Abgaben im Jahr 2022 in den niedrigen fünfstelligen Bereich geklettert“, berichtet Arnold Weiner, Leiter des Stadtmarketings in Lindau. Vorher wäre ein vierstelliger Betrag fällig gewesen. Trotzdem will er bei der Hafenweihnacht keine Abstriche machen, wenn es um das Bühnenprogramm geht.

Die Lindauer Hafenweihnacht. (Foto: Wolfgang Schneider )

So lebe die Lindauer Hafenweihnacht auch vom „attraktiven Programm“ mit Live-Auftritten. Die Stadt könne es sich „nicht leisten, keine Musik zu spielen“, führt Weiner aus. Die Hafenweihnacht wurde im vergangenen Jahr vom Geo-Magazin als einer der zehn schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands ausgezeichnet und solle seinen guten Ruf behalten.

Die Regelung der Gema

„Immer dann, wenn Musik öffentlich genutzt wird, muss sie lizenziert werden“, legt die Gema fest. Das bedeutet, dass auch Musik von Ständen einer Lizenz bedarf. Meistens sei das aber über die Standgebühren abgedeckt, meint die Gema. Außerdem verweißt sie darauf, dass viele der klassischen Weihnachtslieder ohnehin Gema-frei sind, da die Urheber mehr als 70 Jahre tot sind.

Aufgrund der vielen Reklamationen lenkte die Gema zumindest teilweise ein. Man habe laut ihrer Website mit allen reklamierenden Kunden eine „einzelfallbezogene Lösung gefunden“. Die Preiserhöhungen erklärt sie mit sich ändernden Musiknutzungsgewohnheiten, Marktgegebenheiten und der Inflation. Der Tarif werde „mit Branchenverbänden regelmäßig neu verhandelt und angepasst“, heißt es auf der Website.

Keine Kulanz für Friedrichshafen

In Tettnang habe sich in den letzten Jahren für Weihnachten im Schloss „nicht viel verändert“, sagt Amelie Keckstein von der Tourist Information Tettnang. Zwischen 2019 und 2022 hätten sich die Kosten um nur 6 Prozent erhöht.

Die Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen. (Foto: Stefan Trautmann )

Etwas anders sieht es in Friedrichshafen aus. Die frühere Kulanz-Regelung gelte nicht mehr. Bis 2019 wurde nur die beschallte Fläche als Grundlage der Gebührenberechnung beachtet. Jetzt sei die Gesamtfläche des Markts ausschlaggebend. Somit seien die Kosten zwischen dem Weihnachtsmarkt vor und nach der Corona-Zeit um „weit mehr als das Doppelte gestiegen“, berichtet Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Stadtmarketings in Friedrichshafen.

Zusammensetzung des Programms

Trotzdem wolle man in Friedrichshafen nicht auf ein Bühnenprogramm verzichten. So werde es in diesem Jahr an 18 der 24 Veranstaltungstagen Live-Auftritte geben. Im Vergleich zum Jahr 2019 sind das fünf Tage weniger. Goldschmidt sagt, dass die Gema-Gebühren daran nicht schuld seien.

Wir sind froh gewesen, dass es so gekommen ist. Thomas Goldschmidt

Die verschiedenen Gruppen würden sich für die Tage entscheiden, an denen sie spielen möchten. So stelle sich der Spielplan zusammen. „Wir sind froh gewesen, dass es so gekommen ist“, sagt Goldschmidt, mit Blick auf die Einsparung von fünf Tagen.

Hoffnung durch Städtetag

Momentan müsse die Stadt das Bühnenprogramm nicht aufgrund der steigenden Kosten kürzen. Da das Problem viele Kommunen betrifft, hat der Deutsche Städtetag einen offenen Brief verfasst. In diesem steht, dass die Situation viele Märkte erheblich gefährde.

Der Tettnanger Weihnachtsmarkt. (Foto: Herbert Neidhardt )

Thomas Goldschmidt hofft, dass die Gespräche des Deutschen Städtetags ein positives Ergebnis bringen könnten. Sollten die Gebühren aber weiter steigen, könnte dies in Zukunft zu Kürzungen führen. „Auf Dauer sind die aktuell angesetzten Gema-Gebühren nicht finanzierbar“, meint Goldschmidt.

Trotzdem ist ihm wichtig zu betonen, dass das Verhältnis zur Gema gut sei. Auch Amelie Keckeisen berichtet von positiven Entwicklungen. So sei die Anmeldung bei der Gema durch die neue Online Funktion deutlich einfacher geworden.

Die stetig steigenden Kosten führen also in diesem Jahr noch nicht zu Weihnachtsmärkten ohne Musik. Sollten die Gebühren aber weiter steigen, könnte es in den kommenden Jahren dazu kommen, dass Live-Programm gestrichen werden muss. Und was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne besinnliche Musik?!