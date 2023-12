Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) hat am Freitag bei ihrer Sitzung in der Münchner Residenz beschlossen, die Lindauer Nobelpreisträgertagung für die Jahre 2025 bis 2028 mit insgesamt 375.000 Euro zu unterstützen.

Mit diesem Beschluss sei die langjährige Zusammenarbeit zwischen der IBK und den Lindauer Nobelpreisträgertagungen „zukunftsfest“ gemacht worden, sagt der bayerische Europaminister Eric Beißwenger, der den Vorsitz in der Sitzung hatte, in einer Pressemitteilung der Bayerischen Staatskanzlei.

Die Lindauer Nobelpreisträgertagungen stellten ein weltweit anerkanntes Wissenschaftsforum für den Austausch zwischen Nobelpreisträgern sowie Nachwuchswissenschaftlern dar. „Sie ist ein absolutes Aushängeschild für unsere Bodenseeregion.“

Diese Disziplinen tagen in Lindau

Im Gegenzug verpflichte sich die Nobelpreisträgertagung auch weiterhin, jährlich eine Tagung zu einer der drei wissenschaftlichen Disziplinen des Nobelpreises Physik, Chemie und Physiologie/Medizin beziehungsweise zur Ökonomie auszurichten. 2025 sollen zwei Tagungen stattfinden, eine zu Chemie und eine zu Ökonomie. 2026 soll es dann eine interdisziplinäre Tagung geben.

Wer ist die IBK? Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) ist ein kooperativer Zusammenschluss der an den Bodensee angrenzenden und mit ihm verbundenen Länder und Kantone Baden-Württemberg, Schaffhausen, Zürich, Thurgau, St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Fürstentum Liechtenstein, Vorarlberg und Bayern. Die IBK hat sich zum Ziel gesetzt, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern und die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken.

Die Teilnahme von Studierenden aus dem Bodenseeraum sowie von internationalen Studenten, die eine Zukunftsperspektive in der Region haben, soll gefördert werden. „Darüber hinaus werden in Zukunft Schülergespräche angeboten, in deren Rahmen einzelne Nobelpreisträgerinnen oder Nobelpreisträger Schulen im Bodenseeraum besuchen und mit Schülerinnen und Schülern diskutieren“, heißt es in der Pressemittlung weiter.

Gegenseitige Verpflichtungen und Erwartungen

Laut Beißwenger werden mit der vorliegenden Leistungsvereinbarung die gegenseitigen Verpflichtungen und Erwartungen nun genauer definiert. „ Das ist ein wertvoller Fortschritt.“

Der Lindauer Landrat Elmar Stegmann bedankte sich für die großzügige Unterstützung. „Ich freue mich sehr, dass die Internationale Bodensee-Konferenz dieses wissenschaftliche Großereignis auch in den kommenden Jahren fördern wird.“

Die IBK trage damit wesentlich dazu bei, das Potenzial der Veranstaltung für die Wissenschaftskommunikation und die Nachwuchsförderung weiter auszubauen.

Die Förderung der Lindauer Nobelpreisträgertagungen sei ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der IBK und den Mitgliedsländern. „Diese Partnerschaft zeigt deutlich, wie wichtig die grenzüberschreitende Kooperation für die Region ist.“