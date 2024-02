Gehandicapte Menschen werden zu Islanders Fans

(lz) - Als voller Erfolg für alle Beteiligten erwies sich die Einladung an die Lebenshilfe Lindau-Lindenberg durch die EV Lindau Islanders. Aus Respekt vor der der Arbeit mit gehandicapten Menschen spendierten die Verantwortlichen des Eishockey-Clubs der Lebenshilfe Lindau-Lindenberg den Eintritt zum Heimspiel gegen den SC Riessersee (Foto: Lebenshilfe Lindau-Lindenberg). Und die Einladung für den Besuch des Gastspiels gegen die Heilbronner Falken am 18. Februar ist auch schon ausgesprochen. Die Premiere in der BPM-Arena machte den drei Betreuern und den neun Bewohnern des Wohnheims in Lindenberg dank des einen furiosen 5:1-Heimsieg gegen den Altmeister aus Garmisch sicher Lust auf mehr.