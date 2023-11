Gegen Bayreuth sind die Lindau Islanders klar unterlegen

Die EV Lindau Islanders haben ihren kleinen Aufwärtstrend in der Eishockey-Oberliga Süd nicht fortsetzen können. Am Mittwochabend musste sich der EVL zu Hause in der BPM Arena vor 679 Zuschauern gegen den DEL2-Absteiger Bayreuth Tigers mit 1:5 geschlagen geben. Matchwinner bei den Gästen, die von vielen Fehlern der Islanders profitieren, war der Dreifachtorschütze Mark Ledlin. „Wir treffen in Überzahl das Tor nicht“, meinte Lindaus Co-Trainer Marko Sakic. „Bayreuth war da eiskalt.“

Gegen Deggendorf hatten die Islanders am Sonntag nicht nur einen furiosen 7:4-Sieg gefeiert, es war auch der erste Dreier seit dem ersten Spieltag. Darauf wollten die Lindauer nur drei Tage später an selber Stelle natürlich anknüpfen. Verzichten mussten die Islanders dabei auf ihren Cheftrainer John Sicinski, der krank war. Ihn vertrat an der Bande sein Co-Trainer Marko Sakic, assistiert wurde er vom letztjährigen Stürmer Martin Mairitsch. Sie mussten den hochverdienten Sieg der Bayreuther anerkennen.

Auch in doppelter Überzahl gibt es keine Gefahr

Das erste Drittel war noch verhalten mit wenigen gefährlichen Szenen vor den Toren. Dabei waren die Islanders zwischendurch für 40 Sekunden in doppelter Überzahl. Doch das Powerplay war zu statisch, die Bayreuther hatten keine Probleme, sich in die Schussbahn zu bewegen. Die besten Szenen gab es kurz vor der Drittelpause. Zunächst zeigte Zachary Kaiser ein tolles Solo, scheiterte dann aber an Bayreuths Goalie Kai Kristian. Kurz darauf bewegte sich Verteidiger Samuel Schindler klasse vors Tor der Lindauer, bekam den Puck auch unter Kontrolle, ihn aber nicht an Goalie Dieter Geidl vorbei.

20 Minuten hatten beide Mannschaften also mit dem Toreschießen gegeizt, das änderte sich zu Beginn des Mitteldrittels kolossal: Innerhalb von knapp 3:30 Minuten fielen gleich drei Treffer. Nach nur 14 Sekunden im zweiten Abschnitt stand Bayreuths Topstürmer Eetu Elo auf Zuspiel von David Stach etwas zu frei ‐ diesen Platz nutzte Elo und überwand Geidl zum 1:0 für die Tigers. Die Islanders reagierten gut. Patrick Raaf-Effertz eroberte sich die Scheibe, legte ab zu Marc Hofmann, der spielte zurück vors Tor und Raaf-Effertz erzielte mit seinem ersten Saisontreffer das 1:1. Das hatte allerdings nicht lange Bestand. Walker Sommer musste auf die Strafbank, nach elf Sekunden Powerplay nutzte Mark Ledlin einen Abpraller von Geidl zum 2:1.

Ein tolles Tor zum 3:1

Danach mussten sich beide Mannschaften erst mal wieder ein bisschen sammeln. Das Spiel auf dem Eis beruhigte sich wieder, die Bayreuther wirkten insgesamt aber stabiler und etwas gefährlicher. Auch in Überzahl taten sich die Islanders schwer, zu klaren Torchancen zu kommen. Nur einmal zeigten sie ihre spielerische Klasse. Über Vincenz Mayer und Walker Sommer lief der Puck schnell und direkt vors Tor zu Daniel Stiefenhofen ‐ Goalie Kristian zeigte aber eine klasse Parade. Auf der anderen Seite reichte Stach eine kurze Täuschung, um Raaf-Effertz und Geidl ins Leere zu schicken. Das Tor zum 3:1 war für den Tschechen nur noch Formsache (37.). „Die beiden schönen Tore haben den Unterschied gemacht“, sagte Bayreuths Trainer Rich Chernomaz über das 2:1 und 3:1.

Die Hoffnungen der Islanders und der 679 Zuschauer war ein schneller Anschlusstreffer des EVL im Schlussdrittel. Es gab auch einen schnellen Treffer ‐ allerdings wieder für Bayreuth. Brett Schäfer fuhr mit der Scheibe hinters Lindauer Tor, bei seinem Rückpass verlor Sommer seinen Gegenspieler Ledlin etwas aus den Augen, mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 4:1 sorgte Bayreuths Verteidiger für die Vorentscheidung.

Sakic wollte es aber noch einmal wissen. Sechs Minuten vor dem Ende nahm der EVL-Trainer eine Auszeit und Goalie Geidl vom Eis. Das war natürlich großes Risiko. Doch Lindau brauchte eben Tore ‐ im Zweifel mit sechs gegen fünf Feldspieler. Doch bei einem Konter legte Tom Schwarz den Puck uneigennützig ab, Ledlin schnürte seinen Dreierpack zum 5:1-Endstand für Bayreuth.

EV Lindau Islanders ‐ Bayreuth Tigers 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Tore: 0:1 (20:14) Eetu Elo (Stach, Zernikel), 1:1 (23:15) Patrick Raaf-Effertz (Hofmann), 1:2 (23:40 ÜZ) Mark Ledlin (Elo, Stach), 1:3 (36:15) David Stach (Elo, Tölzer), 1:4 (41:23) Mark Ledlin (Schäfer, Schubert), 1:5 (56:07 empty net) Mark Ledlin (Schwarz, Fabian) ‐ Strafen: Lindau 6 Minuten, Bayreuth 10 Minuten ‐ Zuschauer: 679.