Das Lindauer Landratsamt gibt Entwarnung in Sachen Geflügelpest. Am 29. November hatte die Behörde vermeldet, dass bei einer Lachmöwe am Bodensee der Subtyp H6N8 festgestellt worden sei. Nun hat sich herausgestellt: Es ist doch nicht so dramatisch.

„Es handelte sich bei dem festgestellten Krankheitserreger - entgegen unserer ursprünglichen Aussage - um eine nicht hochpathogene Variante. Das heißt, der Erreger ist weniger oder gar nicht krankmachend. Damit handelt es sich auch nicht um die klassische Geflügelpest“, teilt Behördensprecherin Sibylle Ehreiser auf Nachfrage mit. Es seien auch keine weiteren Fälle mit dem weniger gefährlichen Erreger (LPAI) festgestellt worden.

Das ist eine gute Nachricht für die rund 700 Geflügelhalter, die es im Landkreis Lindau gibt und die bei der Behörde zusammen rund 33.200 Tiere gemeldet haben. Auf den größten Geflügelhalter in der Region entfällt davon allerdings mehr als ein Drittel: Laut Landratsamt hält er 12.500 Tiere.

Die meisten gemeldeten Tiere sind Hühner. Zum meldepflichtigen Geflügel zählen laut Ehreiser aber unter anderem auch, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel. Ebenso die Haltung von Tauben.

Wie wurde der Fall entdeckt?

Der zunächst als Geflügelpest-Erkrankung eingestufte Fall ist am 29. November im Rahmen eines Wildvogelmonitorings am Bodenseeufer bei Lindau entdeckt worden. Die Lachmöwe hatte keine Krankheitsanzeichen gezeigt, war aber zur weiteren Untersuchung an das Friedrich-Löffler-Institut geschickt worden.

Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit hat seinen Sitz in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern). Ebenfalls untersucht wurden damals Stockenten und Höckerschwäne, die aber laut Landratsamt alle nicht mit einem Erreger infiziert waren.

Ein solches Wildvogelmonitoring in der Region findet laut Ehreiser jährlich statt. Das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) legt dabei fest, wie viele Tiere pro Landkreis untersucht werden müssen. Jäger entnehmen Tupferproben, das Veterinäramt des Landkreises schickt diese zur Untersuchung an das LGL weiter.

Den letzten großen Wildgeflügelpestausbruch gab es im Landkreis Lindau im Jahr 2016. In anderen Regionen in Bayern gibt es laut Ehreiser aber auch ganz aktuell nachgewiesene Fälle - je einen in den Landkreisen Ebersberg und Erding sowie zwei in Landsberg.

Dieser Text erschien zuerst im Westallgäuer.