Geflohener Lehrer: „Alle Freunde sind noch in Haft“

Er gehört zur gebildeten Mittelschicht der Türkei. Doch dann wird der 33-Jährige verhaftet - weil er mit der Politik der Regierung nicht einverstanden ist. Der Geschichtslehrer verliert seine Arbeit. Die Familie fühlt sich bedroht. Ahmet Kurt sieht nur eine Chance: die Flucht.

Seinen Beruf als Pädagoge hat er geliebt. „Und er hat eine natürliche Autorität“, schildert später Gaby Zobel, die seine Familie wie auch andere in der Geflüchteten-Unterkunft in Zech betreut.

Er hat mit seiner Familie im kurdischen Teil der Türkei gelebt, unterrichtete dort in den sechsten bis zwölften Klassen Geschichte. Dann habe es jenen einen Tag gegeben, der sein Leben komplett auf den Kopf stellte: „Die Regierung hat uns plötzlich beschuldigt und verhaften lassen“, lässt Kurt übersetzen. Zusammen mit knapp 20 weiteren jungen Männern habe man ihn ins Gefängnis gesteckt.

Nach seinen Worten grundlos, „einfach aus politischen Motiven“. Weil in ihrem Ort viele Kurden leben. Der Familienvater schafft es, aus der Haft zu kommen. In seine Schule konnte er nicht zurück. Für ihn ist klar: Er muss mit Frau und Kind sein Land verlassen.

Seit Ende September sind sie in Lindau. Ein Zurück in die Türkei kann sich der Lehrer nicht vorstellen: „Ich bin kein Verbrecher - doch dort gibt es einen Haftbefehl gegen mich“, berichtet er per Dolmetscher. Die Freunde, die mit ihm verhaftet wurden, sitzen nach seinen Worten noch immer im Gefängnis.

Obwohl studiert, ist für den 33-Jährigen klar: „Ich mache alles, damit ich mit meiner Familie hier in Sicherheit bleiben kann.“ Derzeit kümmert er sich in der Sozialstation ums Essen auf Rädern.

Gerne würde er eine der Touren selbst fahren. Doch sein türkischer Führerschein kann nicht umgeschrieben werden - „weil uns die Schleuser unsere Pässe abgenommen haben“. Sich einen neuen besorgen, kann er nicht. „In der türkischen Botschaft würde ich sofort wieder verhaftet werden.“

In der Sozialstation schätzen alle Ahmet Kurts Art und seine Mitarbeit. Für Geschäftsführer Sascha Luzecki und Teamleiter Georg Schwarz ist das Engagement des 33-Jährigen „gelebte Integration“. Und weil er nun ein Stück weit zur „Familie“ der Sozialstation gehöre, ist es für sie keine Frage gewesen, Kurts Sohn einen besonderen Herzenswunsch zu erfüllen: Der Bub bekam zum siebten Geburtstag ein eigenes Fahrrad.