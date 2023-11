Die Kreuzung in Reutin in der Nähe des Coca-Cola-Geländes ist tückisch: Fünf Straßen aus unterschiedlichen Richtungen kommen hier zusammen: Eine Gefahrenstelle für Schulkinder. Nachdem es viele Beschwerden gab, stellte die Stadt Pfosten auf, um die Stelle sicherer zu machen. Für einige ist das aber noch nicht sicher genug – zumal zukünftig immer mehr Kinder die Kreuzung nutzen werden.

7.40 Uhr an einem verregneten Oktobermorgen: Es ist dunkel, drei Kinder kommen den Hammerweg heruntergelaufen. An ihren Schultaschen und Jacken kleben orangene und rote Reflektoren. Diese sollen Autofahrer auf die Grundschüler aufmerksam machen. Aber viele Autos und Lastwagen rauschen an diesem Morgen ohne Rücksicht über die Kreuzung. An das Tempolimit 30 halten sich die wenigsten.

Die Grundschüler haben es schon oft geübt: Sie schauen nach links, rechts und wieder links, dann überqueren sie den Motzacher Weg. Mittlerweile müssen die Kinder nur noch auf Autos aus zwei Richtungen Acht geben.

Kreuzung seit Langem neuralgische Stelle

Bis August war die Kreuzung noch unübersichtlicher. Denn nicht nur vom Hammerweg und Motzacher Weg, auch vom Oberreutiner Weg und vom Bräuweg fuhren Autos auf die Kreuzung zu (siehe Grafik).

Im August wurden an der Kreuzung Pfosten aufgestellt. Über den Motzacher Weg, auf dem sich viele Autos nicht an das Tempolimit 30 halten, müssen die Schulkinder am Morgen aber trotzdem noch gehen. (Foto: fey )

Seit vielen Jahren wird die Kreuzung als gefährlich eingestuft. In den Schulwegplänen der Stadt ist sie als Gefahrstelle markiert. Auch die Polizei hat sie auf dem Schirm. „An der Kreuzung ist keine Querungshilfe vorhanden und der Laufweg für die Schulkinder ist unklar“, so Polizeisprecher Daniel Stoll.

Zu schlimmen Unfällen sei es abgesehen von einem Auffahrunfall in den vergangenen drei Jahren nicht gekommen. Aber: „Die Reifen quietschen dort schon immer mal wieder“, sagt ein Vater. Gerade Lastwagen würden sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten.

Pfosten machen Kreuzung sicherer

Nachdem es immer wieder Beschwerden gab ‐ vor allem die Reutiner Grundschule mit dem dortigen Elternbeirat setzte sich ein ‐ stellte die Stadt Lindau diesen Sommer flexible Pfosten an der Kreuzung auf.

Sie machen aus der fünfarmigen Kreuzung eine dreiarmige. Autofahrer, die vom Bräuweg oder Oberreutiner Weg kommen dürfen nicht mehr über die Kreuzung fahren. Sie müssen einen Umweg nehmen. Fußgänger kommen dafür einfacher vom Bräuweg in den Oberreitnauer Weg ‐ und umgekehrt.

Eltern und Grundschüler sehen die Pfosten als eine Verbesserung. „Die Kinder fühlen sich sicherer, der Autoverkehr hat abgenommen“, sagt zum Beispiel Immanuel Müller, dessen drei Kinder ebenfalls jeden Morgen über die Kreuzung müssen.

Vandalismus an den Pfosten

Aber die Pfosten haben nicht nur Freunde: Immer wieder werden sie demoliert, herausgerissen oder liegen auf der Straße. Bei der Stadt gingen bereits einige Beschwerden ein. Die Gegener schimpften über längere Wege, schreibt Bettina Wind, Sprecherin der Stadt. Teilweise werden die flexiblen Pfosten „gezielt überfahren“, schreibt Wind. Einige Pfosten seien gestohlen werden. Schon mehrere Anzeigen hat die Stadt Lindau wegen Diebstahl und Sachbeschädigung erstattet. Noch konnte die Polizei keine Täter finden.

Wenn die Kinder im Dunkeln darüber stolpern, finde ich das gefährlich. Eine Schülermutter

Ersatzweise wurden feste Pfosten aufgestellt. „Teilweise standen die aber mitten im Weg“, beklagt eine Mutter. „Wenn die Kinder im Dunkeln darüber stolpern, finde ich das gefährlich.“ Die Verwaltung überlegt jetzt, so Wind, die flexiblen Pfosten durch ortsfeste zu ersetzen, die in den Boden eingebaut werden. Sie könnten von Einsatzkräften im Notfall geöffnet werden.

„Noch ist die Kreuzung nicht ganz entschärft.“

Einige Eltern sind mit der aktuellen Lösung ohnehin nicht ganz zufrieden. Zwar haben die Pfosten dafür gesorgt, dass Verkehr weniger geworden ist. Aber: Den Motzacher Weg müssen die Kinder noch immer überqueren. „Es ist schon viel besser, aber ganz sicher fühlen wir uns noch nicht“, sagt Vater Florian Peschka.

Auch die Schulleiterin der Reutiner Grundschule, Ute Müller, findet: „Noch ist die Kreuzung nicht ganz entschärft.“ Sie empfindet die Situation noch als schwierig. Die Verkehrsinsel, die vor einigen Jahren vor der Grundschule aufgestellt wurde, sei für die Kinder zum Beispiel eine Hilfe.

Florian Peschka und andere Eltern wünsche sich einen Zebrastreifen über den Motzacher Weg ‐ oder direkt einen Kreisverkehr. „Damit die Autos abbremsen müssen“, sagt Peschka.

Laut Verwaltung sind beide Varianten aber schwer umsetzbar. Einen Kreisverkehr habe man bereits vor Jahren erwogen, schreibt Wind. „Er scheitert an den Platzverhältnissen, dem Höhenunterschied und den zu nahe beieinander liegenden Zufahrtsästen.“

Wieso kein Zebrastreifen?

Zebrastreifen sollten möglichst in Gehrichtung errichtet werden, schreibt Wind. Das sei vom Hammerweg kommend aber nicht machbar. Denn auf der anderen Seite fehle der Gehweg.

Zebrastreifen seien zudem nur dann erlaubt, wenn Fußgänger ohne Wartepflicht für andere nicht sicher über die Straße kommen. Die Verkehrsordnung sehe Zebrastreifen nur als notwendig an, wo 50 bis 100 Fußgänger und 200 bis 300 Autos in der Stunde unterwegs sind. In Tempo-30-Zonen werden sie grundsätzlich als entbehrlich gesehen, schreibt Wind.

Außerdem müsste man im Falle eines Zebrastreifens für Beleuchtung sorgen, was teuer werden würde. In der Testphase könne man das nicht finanzieren, so Wind.

Pfosten sind nur Interimslösung

Denn noch stehen die Pfosten nur zum Test. Eigentlich habe man die Kreuzung im gleichen Zug mit dem Baugebiet Oberes Rothenmoos umbauen wollen, schreibt Wind. Das Neubaugebiet ist nicht weit entfernt von der Kreuzung geplant.

Aber beim Oberen Rothenmoos geht es schon seit Längerem nicht voran. Da die Beschwerden immer „intensiver“ geworden seine, habe man sich für die Pfosten und eine Testphase entschieden, schreibt Bettina Wind. Die Erkenntnisse daraus könne man für einen späteren Umbau berücksichtigen.

Für die Eltern der Grundschüler ist so oder so klar: Es muss sich noch etwas ändern. „Kinder, die alleine unterwegs sind, sind verunsichert“, sagt Vater Immanuel Müller. Und von diesen Kindern wird es in Zukunft immer mehr geben. Denn in dem Neubaugebiet werden viele Familien mit Schulkindern wohnen. Zudem wird im Hammerweg, gegenüber des Coca-Cola-Geländes, eine neue Kita gebaut.