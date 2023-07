Gänsehautmomente und Hingabe: Inklusives Theater spielt Kleiner Prinz

Kim ist traurig, weil ihre Freundin Laura sie ausschließt. Eine Situation, die jeden Tag irgendwo Realität ist. Was sich aber auf der Hinterbühne des Stadttheaters daraus entspinnt, findet (leider) nicht in der Realität statt. Entstanden ist ein bewegendes und mitreißendes Theaterspiel auf Basis des Kleinen Prinzen von Antoine de Saint–Exupéry. Die inklusive Theatergruppe des Kannwas–Kollektivs und das Tanzhaus Lindau haben diese freie Bearbeitung des klassischen Stoffs hinreißend produziert.

Der Handlung des Kleinen Prinzen wird durch die Geschichte von Kim eine zweite Ebene eingebaut: Die Gruppe um Kim lädt das Mädchen nicht zu einer gemeinsamen Party ein. Da kann Kim, gespielt von Yuki Klement, noch so oft im Chat nachhaken. Es kommt einfach nichts. Dass sie dann dem Piloten (Jean–Pierre Pachollek) über den Weg stolpert und dessen Buch zerfleddert, wird sich als wegweisender Unfall erweisen. Kim beginnt, darin zu lesen. Und der Pilot erzählt ihr die ganze Geschichte.

Weil ihn auf der Welt keiner zu verstehen scheint, wird er Pilot. Aber er legt eine Bruchlandung hin. Während er versucht, das abgestürzte Flugzeug zu reparieren, kommt es zur Begegnung mit dem Kleinen Prinz (gespielt von Cleo Lanz), der auf der Suche nach Freundschaft und seiner Heimat ist.

Der Kleine Prinz und die Rose

Der Kleine Prinz besucht diverse Planeten. Er begegnet der Rose, deren Schönheit er zutiefst bewundert und sie mit Hingabe gießt und pflegt. Sie aber ist selbst von ihrer Schönheit und vermeintlichen Einzigartigkeit derart gefangen, dass sie den Prinzen völlig ignoriert. Er wendet sich traurig von ihr ab und sucht weiter. Es hätte eine tiefe Freundschaft werden können.

Auf der Weiterreise begegnet der Prinz einer Königin (Alex Kofer), die ihr aber auch nicht weiterhelfen kann, einer Geschäftsfrau (Sarina), die nur ihr Geld vermehren will und einer Schlagersängerin (Manuel Müller).

Zwei Ebenen vermischen sich

Schließlich landet der Kleine Prinz, nun von Alina Aigner gespielt, auf der Erde. Dort begegnet er einer Schlange und einem Füchslein. Aus dieser Begegnung mit dem Füchslein, gespielt von Cleo Lanz, wird doch tatsächlich eine ganz innige Geschichte. Während sie miteinander tanzen, verschmelzen die beiden Ebenen, denn auch Kim und der Pilot stoßen dazu und schließlich mischen sich die Paare.

So weit die Handlung, die bewusst in Teilen abstrakt gehalten wurde, um auch dem Zuschauer Raum für eigene Interpretationen zu lassen. Konzipiert hatten die Handlung Ainhoa Guerrero Tetas und Thekla Lanz, mit Anne Thaeter vom Tanzhaus, die die Choreografie übernahm.

Freundschaften entstehen

Die Intensität und Hingabe, mit der rundweg alle, die auf der Bühne auftraten, für einen bezaubernden Theaterabend sorgten, wirft das Licht auf eine dritte Ebene der Produktion, die nicht Teil des Stücks war. Trotzdem muss sie tragender Teil der Produktion gewesen sein und war durchaus für das Publikum spürbar: Denn bei der Probearbeit entstanden viele neue Freundschaften — so wie im Stück auch.

Die offene Art der Spieler miteinander umzugehen, egal ob mit Einschränkung oder nicht, ist deutlich zu sehen. Als Beispiel einer der absoluten Höhepunkte, die Showeinlage von Manuel Müller als Schlagersängerin. Wie sich da die Background–Tänzerinnen mit Manuel mitfreuten, der Vollgas gab, war ansteckend.

Oder auch der intime Moment der Umarmung des Kleinen Prinzen, der im Füchslein eine innige Freundschaft gefunden hat. Erst, als die Rollen vertauscht sind, anstatt Cleo Lanz nun Alina Aigner die Rolle des Prinzen übernommen hat, kann diese Freundschaft auf der Bühne entstehen. Hinter der Bühne war sie von Anfang an gewachsen.

Sollte nicht die letzte Aufführung gewesen sein

Jean–Pierre Pachollek ist eine beeindruckende Persönlichkeit auf der Bühne. Allein sein Gesichtsausdruck schlägt den Zuschauer völlig in seinen Bann. Aus der ganzen Reihe der sonstigen Darsteller und Tänzer jemanden besonders hervorzuheben würde den anderen nicht gerecht, denn das Ganze war als Ganzes stimmig.

Insofern ist es schade, dass mit zwei Aufführungen das Projekt beendet zu sein scheint. Bei all den Mühen wären mehrere Vorstellungen wünschenswert, wie auch Valentin Rickert in seiner Einführung vor dem Stück betonte. Er ist in der Vorstandschaft des Lindauer Vereins Pfanne, aus dem heraus das Kannwas–Kollektiv entstanden ist.

Denn so könnten sich noch mehr Zuschauer von dieser Reise des Kleinen Prinzen verzaubern lassen. Verdient hätten das die Schauspieler und Tänzerinnen allemal.