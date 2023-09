Furioser Auftakt ‐ EV Lindau Islanders fertigen Passau ab

Fünf Minuten vor Schluss ist Milo Markovic die Zufriedenheit im Gesicht abzulesen. Der Sportliche Leiter der EV Lindau Islanders lächelt, weil er zu diesem Zeitpunkt längst weiß, dass der Auftakt in der Eishockey-Oberliga Süd mehr als geglückt ist. Gegner EHF Passau Black Hawks kam danach in der BMP-Arena durch David Seidl zwar noch zum 1:5, aber das ist am Freitagabend lediglich ein Ehrentreffer. Lindau baute den Vorsprung in der Folge sogar noch aus: Damian Schneider erzielte vor 797 Zuschauern den 6:1 (1:0, 1:0, 4:1)-Endstand.

Und damit ist den Islanders ein ganz anderer Saisonauftakt als noch in der Vorsaison gelungen. An diesen denken die Lindauer nämlich nicht gerne zurück. Die guten Offensivleistungen gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm (5:3) und die Tölzer Löwen (3:4 nach Verlängerung) steigerten die Vorfreude auf den Start in der Oberliga Süd. Mit den EHF Passau Black Hawks stellte sich zudem kein Topgegner in der Lindauer Eissportarena vor. Aber der Freitagabend endete in einem Debakel. Die Niederbayern gewannen mit 6:2 und brachten die Islanders damit in ein negatives Fahrwasser. Einige Wochen später musste Trainer Stefan Wiedmaier seinen Hut nehmen, lange mischte der EVL im Abstiegskampf mit. Die Erinnerungen an diese Partie kommen deshalb hoch, weil der Auftaktgegner in der Saison 2023/2024 wieder Passau heißt.

Für Passau ist es mit die weiteste Fahrt zu einem Auswärtsspiel. Die Distanz hin- und zurück beträgt rund 750 Kilometer. Das minderte die Lust der Gäste auf das erste Spiel in der Oberligasaison 2023/2024 jedoch überhaupt nicht. „Die Mannschaft hat sich mehr und mehr gefunden und zieht super mit. Insgesamt bin ich mit der Saisonvorbereitung zufrieden und wir freuen uns jetzt auf den Ligastart“, sagte der Passauer Trainer Thomas Vogl vor der Partie in Lindau.

Nervöser Start, starkes Schlussdrittel

Die Gäste bestätigten ihren Trainer in den ersten Sequenzen der Begegnung. Passau erwischte gute Anfangsminuten und hatte auch Torchancen zum frühen 1:0. Lindaus Goalie Dieter Geidl war aber sofort in der Saison drin ‐ er parierte unter anderem gegen Marc Zajic (2.). „Wir können uns bei Dieter Geidl bedanken, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Ich habe in den ersten zehn Minuten eine Nervosität bei meiner Mannschaft gespürt“, berichtete EVL-Trainer John Sicinski bei der SpradeTV-Pressekonferenz. Nach und nach fanden die Lindauer aber besser rein. Mit beherzten Checks verschaffte sich der EVL Respekt. Es entwickelte sich ein umkämpftes erstes Drittel. Als alles auf ein 0:0 zur Pause hindeutete, hatte EVL-Kapitän Vincenz Mayer eine glänzende Idee. Der 33-Jährige spielte den Puck direkt vor die Kiste, Andreas Farny streckte den Schläger rein ‐ 1:0 für Lindau (20.).

Farny war nun in Torlaune und lenkte die Partie weiter in die Richtung des EVL. Er schweißte den Puck entschlossen ins rechte obere Eck ‐ dem 2:0 in der 31. Minute war ein kluger Pass von Marc Hofmann vorausgegangen. Bis dahin „war es nicht so eindeutig“, meinte Sicinski. Bis dahin war Gästetrainer Vogl auch zufrieden mit seiner Mannschaft. „Danach war die Luft raus bei Passau“, stellte Sicinski aber richtigerweise fest. Während es für die Black Hawks Strafen hagelte, bewegten die in blau gekleideten Lindauer die Scheibe nun ansehnlich. Im dritten Drittel führte das zu vier Toren: Daniel Stiefenhofer traf in Überzahl (41.), Marvin Wucher erhöhte in Unterzahl (45.) und Alexander Dosch war in doppelter Überzahl erfolgreich (60.). Außerdem überwand Damian Schneider den Passauer Goalie Raphael Fössinger (49.). Den Shutout von Geidl verhinderte der Passauer Seidl mit dem zwischenzeitlichen 1:5. „Nach vier Wochen Vorbereitung fehlt uns noch das blinde Verständnis. Aber klar bin ich zufrieden, wenn man sechs Tore macht“, sagte Sicinski, der froh ist, dass die Islanders anders als in den Vorjahren mal mit einem Sieg gestartet sind. „Was wir im letzten Drittel abgeliefert haben, war total wild und nicht gut. Da haben wir nicht gezeigt, was wir können“, haderte Vogl mit dem Leistungsabfalls seines Teams.

Das Ergebnis nicht zu hoch hängen

Schon am Dienstag hat der EV Lindau sein nächstes Heimspiel. Am Tag der Deutschen Einheit begegnen die Inselstädter ab 16 Uhr den Tölzer Löwen. Um 13.30 Uhr und damit schon weit vor der Partie öffnet der Verein seine Tore für einen Integrations- und Kids-on-Ice-Day. „Das hatte in den letzten Jahren schon immer eine überragende Resonanz und wird hoffentlich auch mal von der Stadt bemerkt“, ist der EVL-Präsident Marc Hindelang stolz auf dieses Event. Vorher bestreiten die Islanders aber noch ihre erste Auswärtspartie der Saison: Sonntag um 17 Uhr steht das Duell beim EV Füssen an. Die finanziell angeschlagenen Allgäuer haben nach langem Hin und Her doch noch die Lizenz für die Oberliga Süd erhalten und im ersten Spiel eine heftige Packung bekommen. 0:12 verloren die Füssener beim DEL2-Absteiger Heilbronner Falken ‐ Sicinski möchte das nicht zu sehr an sein Team heranlassen. „Ich habe meinen Spielern gesagt, sie sollen gar nicht auf das Ergebnis schauen. Füssen war in der Vorsaison ein unangenehmer Gegner und will eine Wiedergutmachung“, so der 49-jährige EVL-Headcoach.

Eishockey-Oberliga Süd, 1. Spieltag: EV Lindau Islanders – EHF Passau Black Hawks 6:1 (1:0, 1:0, 4:1). – Tore: 1:0 (19:20) Andreas Farny (Mayer, Desautels), 2:0 (30:40) Andreas Farny (Hofmann, Schneider), 3:0 (40:33 ÜZ) Daniel Stiefenhofer (Mayer, Dosch), 4:0 (44:34 UZ) Marvin Wucher (Schneider, Bergen), 5:0 (48:56) Damian Schneider (Mayer, Hofmann), 5:1 (57:19) David Seidl (Sauer), 6:1 (59:12 ÜZ2) Alexander Dosch (Mayer, Carciola) – Strafen: Lindau 10 Minuten, Passau 18 Minuten – Zuschauer: 797.