Mit „8 Cellos“ präsentiert Andreas Fleck - Kurator der Lindauer Konzertreihe - am Donnerstag, 25. April, um 20.30 Uhr im Theater Lindau einen beeindruckend orchestralen Sound. Dieses Konzert mit acht Meistercellisten aus ganz Europa bietet alles, was das Cello am besten kann: Singen und die Saiten zum Vibrieren bringen! Den Werken dieses Programms gemein ist die schöne Mischung aus Ernst und Humor, Tiefe und Leichtigkeit, romantischen Kantilenen, virtuosen Passagen und rassigem Folk, heißt es in einer Ankündigung.

Die berühmte Tradition der zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker wird hier zu acht zelebriert. Unter den Musikern sind so bekannte wie die Schweizer Virtuosin und Kammermusikerin Chiara Enderle. Zusammen mit ihren Kollegen, Sorin Munteanu, Margherita Succio, Andreas Fleck, Li La, Senja Rummukainen, Sandro Mezaros und Isabel Gehweiler, garantiert sie fulminante Unterhaltung und Celloschmelz. Auf dem Programm stehen Georges Bizets „Carmen-Suite“, James Barralets „Folk off! Cello goes Folk“, Giovanni Sollimas „Violoncelles, vibrez!“, Maurice Ravels „Boléro“ und Tschaikowskis „Serenade C-Dur, op. 48“