Allgäuweit gibt es fast 6400 Ausbildungsplätze, im Kreis Lindau immerhin 671. Doch nur die Hälfte davon ist besetzt. Dabei setzen Unternehmen und Betriebe wegen des überall herrschenden Personalmangels dringend auf eigenen Nachwuchs. Arbeitsagentur wie auch IHK und Handwerk halten eine Berufsausbildung für äußerst wichtig. Warum trotzdem vielfach Lehrlinge fehlen.

Für Maria Amtmann, die Geschäftsführerin der regionalen Arbeitsagentur Kempten-Memmingen, ist es ein Alarmsignal: „Die Schere geht immer weiter auseinander.“ Damit meint sie die Diskrepanz zwischen dem Angebot an Ausbildungsplätzen vom Allgäu bis zum Bodensee und der Zahl der wirklich besetzten Lehrstellen.

In vielen Bereichen bleiben Plätze leer

Eigentlich sind die Chancen für Schulabgänger so gut wie selten zuvor: Rechnerisch haben sie freie Auswahl, was Ausbildungsplätze angeht. Auch im Landkreis Lindau: Der hiesigen Arbeitsagentur sind in diesem Jahr 671 freie Lehrstellen gemeldet worden, aus dem kaufmännisch-gewerblichen Bereich genauso wie aus dem Handwerk.

Wer noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist Offene Lehrstellen und Praktika-Plätze gibt es im Internet bei der Handwerkskammer Schwaben unter:

www.lehrstellenboerse-schwaben.de Die Berufsberatung der Arbeitsagentur Kempten-Lindau ist erreichbar per E-Mail an

[email protected]

Was in Lindau jedoch auffällt: Während in den übrigen Allgäuer Landkreisen die Firmen die Zahl ihrer Ausbildungsplätze teilweise deutlich erhöht haben (in der Stadt Kempten beispielsweise um fast 15 Prozent), ist sie im Kreis Lindau rückläufig. Denn im Vergleich zum Vorjahr sind es 47 Plätze weniger.

Der Mangel an Arbeits- und Fachkräften gehört zu den größten Risiken der Unternehmen. Dorothee Buhmann

Dabei hatten IHK-Vertreter beim Konjunktur-Gespräch vor kurzem betont, dass für sie das Ausbilden von eigenem Nachwuchs große Bedeutung habe: „Der Mangel an Arbeits- und Fachkräften gehört zu den größten Risiken der Unternehmen“, hatte die stellvertretende IHK-Regionalvorsitzende Dorothee Buhmann betont und angefügt: „Umso wichtiger ist es, selbst auszubilden.“

Besonders großen Bedarf melden Handel und Verkauf. Unternehmen suchen vielfach angehende Industriemechaniker und Lagerlogistiker. Im Handwerk fehlt der Nachwuchs unter anderem in Firmen aus dem Baubereich, der Metallbranche sowie im Lebensmittelbereich.

Weniger Schulabgänger

329 junge Leute aus dem Kreis Lindau haben in diesem Jahr die Berufsberatung um Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz gebeten. Während in allen anderen Kreisen und Städten im Allgäu die Bewerberzahlen rückläufig sind, waren zwischen Westallgäu und Bodensee im Vergleich zum Vorjahr ein Fünftel mehr Interessenten gemeldet. Und doch ist Ende Oktober nur jeder zweite Ausbildungsplatz vergeben.

Zwei Gründe dafür sind bekannt: Es gibt weniger Schulabgänger und weiterhin einen starken Trend in Richtung Hochschulen. Doch ein weiterer Faktor beunruhigt Berufsberaterinnen, IHK und Handwerk: „Eine hohe persönliche Unsicherheit beim Thema Berufswahl“, wie es Amtmann formuliert. Viele junge Leute sind nach den Beobachtungen der Arbeitsagenturchefin „noch nicht bereit, den Sprung in die Berufswelt zu wagen“.

Wieso die Pandemie noch nachwirkt

Das ist nach Ansicht der Berufsberater eine Folge der Corona-Pandemie: Wegen langer Lockdowns mit Unterricht von zu Hause aus hätten einige noch schulischen Nachholbedarf. Bei anderen spiele die Psyche eine wichtige Rolle: Sie hätten einfach „zu wenig Selbstvertrauen, um sich aus dem bekannten Umfeld Schule hinaus“ zu trauen.

Dabei sei der Beginn einer Ausbildung nicht nur ein wichtiger erster Schritt in Richtung berufliche Karriere. Wenn die jungen Leute mit ihrer praktischen Arbeit erste Erfolgserlebnisse haben, sehen die Berufsberater darin auch die Chance, „das Selbstbewusstsein zu stärken“.

Sowohl Handwerk wie auch IHK-Firmen hoffen, dass sich bisher noch Unentschlossene für eine duale Ausbildung entscheiden: Bis zum Jahresende könnten sie noch ins erste Lehrjahr einsteigen, stellt die Handwerkskammer fest. Auch bei der IHK in Lindau, wo die Zahl der Berufsanfänger in diesem Herbst immerhin um gut drei Prozent über der des Vorjahres liegt, hoffen die Zuständigen noch auf weiteren Nachwuchs.