30 Jahre lang war die Metzgerei Kleiber auf der Insel die erste Adresse für Fleisch und Wurst. Nun rückt der Umzug näher.

Kleiber hat am Samstag, 18. November, zum letzten Mal in der Maximilianstraße geöffnet. Drei Tage plant das Unternehmen für den Umzug ein, bevor es am Donnerstag, 23. November, dann seinen neuen Laden in Aeschach im Langenweg 35 eröffnet.

Die Insel verliert damit ihre letzte Metzgerei. Wer frisches Fleisch und Wurst kaufen will, muss fortan aufs Festland. Als Gründe für seinen Weggang hatte Michael Kleiber im Gespräch mit der Lindauer Zeitung wiederholt Parkplatzprobleme und mangelnde Unterstützung für die auf der Insel noch verbliebenen Unternehmen genannt.

Nachmieter gesucht

Von dem Umzug nach Aeschach erhofft er sich Vorteile für seine Kunden und sein Unternehmen, obwohl es dort wenige Meter weiter mit dem Geschäft Schmieger bereits eine alt eingesessene Metzgerei gibt.

Kleibers Mietvertrag läuft noch bis Ende des Jahres. Wer dann in die frei werdenden Räume in der Maximilianstraße einzieht, ist noch unklar.

Fest steht nur, dass Familie Dreher nach einem Nachmieter sucht, wie Cathrin Dreher im Gespräch mit der Lindauer Zeitung bestätigt. Ihre Hoffnung, dass dort wieder eine Metzgerei einziehen werde, sei angesichts des allgemeinen Metzgereien-Sterbens allerdings nicht groß.

Cathrin Dreher ist aber auch für andere Lösungen offen. Sie könne sich beispielsweise vorstellen, dass dort ein Imbiss unterkommt, der einen Mittagstisch anbietet.