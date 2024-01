Sein Jahresrückblick fiel kürzer aus als in früheren Jahren. Im Kreistag erinnerte Landrat Elmar Stegmann vor allem an die Flüchtlingsproblematik, an Klimaschutz und öffentlichen Nahverkehr. Was der Landkreischef bedauerte: „Die leider wachsende Verrohung in Wort und Schrift.“ Zum Jahreswechsel gibt der Lindauer Landrat einen Rück- und Ausblick auf das Geschehen im Kreis Lindau."

Dass der Umgangston zunehmend rauer wird, das machte Stegmann unter anderem an Vorfällen im Lindauer Jugendamt fest: Die führten dazu, dass zeitweilig ein Sicherheitsdienst die Mitarbeitenden schützen musste. Eine indirekte Folge ist auch, dass die Kreisverwaltung kein Haus der offenen Türen mehr ist: Bürgerinnen und Bürger kommen zumeist nur noch mit Termin in die Verwaltungsgebäude auf der Insel und in der Bregenzer Straße.

Für Stegmann ist klar: Vor dem Landkreis Lindau liegt ein herausforderndes Jahr. Unter anderem, weil die Ausgaben extrem steigen, etwa im sozialen Bereich. Die Kreisräte im Haushaltsausschuss, die ab 25. Januar über die künftigen Finanzen des Kreises diskutieren, werden wohl an mancher Stelle kürzen müssen.

Welche Situation hat Sie als Landrat in den vergangenen Monaten am tiefsten berührt?

Elmar Stegmann: Es berührt mich immer wieder, Menschen zu begegnen, die sich meist im Stillen für andere und das Gemeinwohl einsetzen. Diese Menschen sind wichtig für unsere Gesellschaft. Es ist mir ein persönliches Anliegen, sie bestmöglich zu unterstützen und ihre Verdienste anzuerkennen. Deshalb zeichnet der Landkreis jedes Jahr diese besonderen Menschen aus. Er bietet zudem über die Vereinsservicestelle mittlerweile ein umfangreiches Beratungs- und Fortbildungsangebot an.

Worüber haben Sie sich als Landrat am meisten geärgert?

Mich ärgert es, wenn Diskussionen nicht sachlich, sondern vor allem emotional geführt werden - wie derzeit die Diskussion um die Rotkreuzklinik in Lindenberg. Ich habe volles Verständnis für die Enttäuschung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik und auch für die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger, die sehen: „Hier bricht etwas weg“.

Ich würde mir aber wünschen, dass Menschen vom Fach hier reflektierter vorgehen und auch bereit sind, sich mit den Hintergründen - wie zum Beispiel den bundesweiten Strukturveränderungen im Krankenhausbereich oder veränderten medizinischen Behandlungskonzepten - auseinanderzusetzen und ihre Forderungen auf dieser Grundlage formulieren.

Was sehen Sie als das größte Erfolgserlebnis im Landkreis im Jahr 2023?

Wir sind in vielen Bereichen vorangekommen, zum Beispiel beim Radwegebau oder bei der Digitalisierung. Es gibt aber zwei Themen, die mir besonders am Herzen liegen und bei denen wir heuer Meilensteine feiern konnten.

Das ist zum einen natürlich die Umsetzung des neuen öffentlichen-Nahverkehr-Konzepts zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember, mit einem viel umfangreicheren Angebot als bisher, mit neuen Linien, besseren Takten sowie modernen und barrierefreien Bussen.

Bei einer so großen Umstellung kann es am Anfang noch etwas holpern, aber gewisse Anlaufschwierigkeiten sind normal und werden von meinen Mitarbeitern gewissenhaft abgearbeitet. Ich bin mir sicher, dass dieses neue Konzept den ÖPNV im Landkreis nachhaltig verändern wird und wir damit einen guten Beitrag zur Verkehrswende leisten.

Das zweite Thema sind unsere großen Schulbaumaßnahmen. Bildung ist für mich eines der wichtigsten Themen überhaupt, denn Investitionen in Bildung sind Investitionen in die Zukunft. Ende Oktober haben wir Richtfest für den Neubau der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg gefeiert. Mit Gesamtkosten von rund 19,3 Millionen Euro und Eigenmitteln des Landkreises von rund 9,3 Millionen Euro ist der Neubau unser derzeit größtes Landkreisprojekt. Die Schule wird zum Schuljahresbeginn 2024/2025 bezugsfertig sein.

Wenn Geld keine Rolle spielen würde - welche Idee, welches Projekt würden Sie sofort umsetzen? Warum?

Wichtig für den Landkreis als Bildungsstandort ist der Neubau des Beruflichen Schulzentrums. Dieses ist aktuell in der Planung, und Mitglieder des Kreistags haben sich im Vorfeld über vergleichbare Schulbau-Projekte in anderen Landkreisen informiert. Wir werden den Neubau auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten vorantreiben. Aber es ist klar, dass dieses Projekt finanziell nicht einfach zu stemmen sein wird Wenn Geld also keine Rolle spielen würde, so könnte ich diesem Großprojekt gelassener entgegensehen.

Was ist Ihr größter Wunsch für den Landkreis für 2024?

Mein größter Wunsch ist, dass wir endlich wieder aus dem Krisenmodus herauskommen. Ich glaube, dass wir alle inzwischen eine große Krisenmüdigkeit haben und einfach wieder Normalität erleben wollen.

Wir haben in allen Kommunen die Grenze der Belastbarkeit schon lange erreicht. Landrat Stegmann

Auf viele Ereignisse haben wir natürlich keinen Einfluss und deshalb hoffe ich, dass zumindest die Themen, die wir in Deutschland steuern können, endlich auch angegangen werden. Dazu gehört vor allem, dass es der Bundesregierung endlich gelingt, für eine geordnete Migration zu sorgen.

Wir haben in allen Kommunen die Grenze der Belastbarkeit schon lange erreicht. Wenn wir es nicht einmal mehr schaffen, den Menschen angemessenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen und sie in unserer Fos-Turnhalle oder auf dem ehemaligen Zeltplatz in Sauters leben müssen, dann ist das ein wichtiges Signal.