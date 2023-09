Die Polizei Lindau warnt erneut vor geläufigen Betrugsmaschen. Anlass ist ein Vorfall, der sich am 25. August zugetragen hat. Ein 68-jähriger Mann aus Lindau erhielt den Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin. Diese gab an, dass die Tochter des Mannes, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um einen Gefängnisaufenthalts der Tochter abzuwenden, müsse der 68-Jährige eine hohe fünfstellige Kaution bezahlen.

Während des Telefonats weinte im Hintergrund die angebliche Tochter und bestärkte so die Aussage der bislang unbekannten Täter. Gegen 13.30 Uhr übergab der 68-Jährige eine niedrige fünfstellige Summe an einen angeblichen Kurier in der Nähe des Amtsgerichts in Ravensburg.

So wird der Mann beschrieben, der das Geld entgegennahm

Der Geldabholer wurde von dem Mann wie folgt beschrieben. Er sei etwa 35 Jahre alt, etwa 170cm groß, hatte sehr kurze Haare und einen dunklen Teint.

Die Kriminalpolizei Lindau ermittelt und bittet Zeugen, welche etwas Verdächtiges gesehen haben, oder Angaben zu dem beschriebenen Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 08382/9100 zu melden.

Wie hoch sind die Schadenssummen? Im Jahr 2022 wurden im Landkreis Lindau 154 Fälle des Schockanrufs registriert. Dabei erlangten die Betrüger in sechs Fällen insgesamt 342.000 Euro. Im Jahr 2023 kam es bislang zu 27 Fällen, wovon bei einem Betrug ein finanzieller Schaden im fünfstelligen Bereich entstand.

Wie gehen die Täter vor? „Ihr Sohn hat einen tödlichen Unfall verursacht!“ Bei dieser Art des Schockanrufes fordert der Anrufer Geld im Namen eines Verwandten, um beispielsweise eine drohende Gefängnisstrafe gegen Kaution abwenden zu können. Auch hier schalten sich falsche Polizisten oder Staatsanwälte in die Gespräche ein, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. In vielen Fällen und so war es auch in oben genannte Telefonat, halten die Betrüger das Telefonat über Stunden hinweg. Sie blockieren zum Teil den Festnetzanschluss und den Mobilfunkanschluss durch Dauertelefonate bis zur Geldübergabe.