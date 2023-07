Führungswechsel im Löschzug Nord der Lindauer Feuerwehr

Matthias Griebel, bisheriger Zugführer des Löschzugs Nord (Mitte, Foto: FW), übergibt nach zehn Jahren das Amt an den neuen Zugführer, Dominik Iffland (links). In Anwesenheit des Kommandanten Florian Kainz und seinem Stellvertreter, Maximilian Kuen, bedankte sich Griebel bei der Mannschaft mit einer Brotzeit, die er zusammen mit seinem Nachfolger und dessen neuen Stellvertreter Florian Nädele (rechts) organisiert hat. Auch die benötigten Gruppenführer für den Standort Oberreitnau konnten gefunden werden. Die neuen Gruppenführer Thomas Dirheimer und Thomas Huber wurden zusammen mit ihren jeweiligen Stellvertretern Daniel Geromiller und Sebastian Adler bereits am 1. Juni 2023 durch den Kommandanten benannt.