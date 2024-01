Vor fünf Jahren ist eine EU-Verordnung in Kraft getreten, die vorgibt, dass ältere Führerscheine ausgetauscht werden müssen. Dabei geht es um alle, die vor dem 19. Januar 2013 ausgegeben wurden - in Deutschland 43 Millionen Stück. Der Tausch erfolgt stufenweise.

So mancher Bürger fragt sich, was der Tausch bringen soll, wie er abläuft und was er kostet. Und was geschieht, wenn man mit alten Papieren erwischt wird? Diese und andere Fragen beantworten Landratsamt Lindau und Polizei.

Was ist der Grund dafür, dass getauscht werden muss und wie unterscheidet sich das neue Dokument vom alten?

Die neuen Kartenführerscheine sind laut Führerscheinstelle im Landratsamt in den EU-Mitgliedsländern einheitlich und ermöglichen damit bei Kontrollen eine schnellere Bearbeitung. Bislang gibt es 110 verschiedene Fahrerlaubnisdokumente in der EU. Die neuen Exemplare sollen gegen Fälschungen sicherer sein - unter anderem deshalb, weil sie zusätzliche Hologramme besitzen. Zusätzlich wird jedes Einzelne in einer Datenbank erfasst.

Was geschieht mit dem alten Papier- oder Kartendokument?

Die Exemplare aus Papier entwertet die Behörde beim Umtausch - und wer emotional daran hängt, kann seinen alten Führerschein dann wieder zurückbekommen. Karten werden vernichtet.

Warum erfolgt der Umtausch stufenweise und wie viele Bürger sind im Kreis Lindau betroffen?

Würden alle Inhaber gleichzeitig ein neues Dokument beantragen, käme es zu einem Bearbeitungsstau. Wie viele Führerscheine im Landkreis Lindau getauscht werden müssen, kann das Landratsamt unter anderem wegen des stetigen Zuzugs von Bürgern nicht beantworten. Bekannt ist aber, dass bislang etwas mehr als 4000 Exemplare getauscht worden sind.

Kann man seine Fahrerlaubnis auch schon früher erneuern, als dies notwendig wäre?

Ja. In diesem Fall kann es laut Kreisbehörde aber zu längeren Bearbeitungszeiten kommen.

Bleiben nach dem Umtausch alle Fahrberechtigungen erhalten?

Diese Frage beantwortet das Landratsamt mit Ja. „An der Fahrerlaubnis selbst ändert sich durch den Umtausch nichts. Die alten Fahrberechtigungen werden lediglich in die neuen Fahrerlaubnisklassen umgeschrieben.“ Das neue Dokument ist 15 Jahre lang gültig.

Wo läuft der Tausch ab?

Das neue Kartendokument kann bei der jeweiligen Gemeindeverwaltung oder bei der Führerscheinstelle im Landratsamt beantragt werden. Der „Antrag auf Ausstellung eines Ersatzführerscheins“ ist an beiden Stellen zu haben oder zum Selbstdrucken auf der Internetseite der Kreisbehörde unter „Formulare A-Z“. Ausgefüllt muss er mit einem aktuellen biometrischen Passfoto, einer Kopie des Personalausweises sowie einer Kopie des bisherigen Führerscheins in einer der Behörden abgegeben werden. Der Führerscheinstelle kann man die Dokumente auch per Post schicken. Wenn die neue Fahrerlaubnis fertig ist, kann man sie im Rathaus oder im Landratsamt abholen - oder sie sich von der Bundesdruckerei nach Hause schicken lassen. In diesem Fall benötigt die Behörde jedoch den Originalführerschein, den der Inhaber wenig später wieder zugesendet bekommt und der dann befristet gültig ist.

Darf man in der Zeit, in welcher der Führerschein bei der Behörde ist, überhaupt fahren?

Wie Polizeisprecher Sebastian Nienkemper erklärt, bleibt die Fahrerlaubnis trotzdem bestehen. Gerät ein Fahrer in diesem speziellen Fall in eine Kontrolle, könne er sie im Nachgang nachweisen.

Was kostet der Umtausch?

Die Summe beziffert die Kreisbehörde auf 25,30 Euro. Dazu kommen noch die Kosten für das biometrische Passbild. Möchte man den Führerschein von der Bundesdruckerei nach Hause zugeschickt bekommen, werden außerdem 5,10 Euro berechnet. Später erhält der Besteller eine Rechnung. Die Frage, ob künftig eine Gebührenerhöhung geplant ist, kann das Landratsamt nicht beantworten. Dafür sei das Bundesministerium für Digitales und Verkehr zuständig.

Müssen Untersuchungen wie zum Beispiel ein Sehtest erneut durchgeführt werden?

Nein, nach Angaben der Polizei sind keinerlei Gesundheits-Checks nötig. Empfehlenswert sei aber, einmal zum Optiker zu gehen und einen Sehtest zu machen. Liege eine Beeinträchtigung vor, gebe es alltagstaugliche Autofahrergläser, die für mehr Sicherheit sorgen.

Wie lange dauert es nach Antragstellung, bis das Dokument fertiggestellt ist?

„Nach Eingang aller Unterlagen“, so die Kreisbehörde, sei mit einer Bearbeitungszeit von bis zu sechs Wochen zu rechnen. Sprich: Bürger, die zwischen 1965 und 1979 geboren wurden und dieses Jahr am 19. Januar einen neuen Führerschein benötigen, hätten den Antrag allerspätestens Anfang Dezember stellen müssen. Das Landratsamt empfiehlt jedoch, dies ein halbes Jahr vor der Ablauffrist bereits zu tun.

Erlischt die Fahrerlaubnis, wenn man den Führerschein nicht umtauscht?

Nein. Ein Führerscheininhaber verliert nicht die Erlaubnis, ein Kraftfahrzeug zu führen, denn sie gilt zeitlich unbegrenzt. Es wird lediglich das Dokument am jeweiligen Stichtag ungültig.

Welche Folgen hat es, wenn man das Dokument nicht rechtzeitig tauscht und erwischt wird?

Laut Polizeisprecher Holger Stabik stellt dies, sofern es sich um ein Versehen handelt, eine Ordnungswidrigkeit dar, bei der ein Verwarnungsgeld von zehn Euro fällig werden kann. Verzichtet ein Fahrer beharrlich auf den Umtausch des Führerscheins, müsse die Polizei von Vorsatz ausgehen, dann könne der Betrag steigen.

Warum verliert auch der neue Führerschein nach 15 Jahren seine Gültigkeit?

„Diese Regelung dient insbesondere der Aktualisierung von Lichtbild und gegebenenfalls Namen“, erklärt das Landratsamt Lindau.

Wer seinen Führerschein wann abgeben muss Bei Führerscheinen mit Ausstellungsdatum bis Dezember 1998 ist das Geburtsjahr ausschlaggebend Vor 1953: Umtausch bis 19. Januar 2033 1953 bis 1958: Umtausch bis 19. Juli 2022 1959 bis 1964: Umtausch bis 19. Januar 2023 1965 bis 1970: Umtausch bis 19. Januar 2024 1971 oder später: Umtausch bis 19. Januar 2025 Bei Führerscheinen ab 1999 ist das Jahr der Ausstellung ausschlaggebend: 1999 bis 2001: Umtausch bis 19. Januar 2026 2002 bis 2004: Umtausch bis 19. Januar 2027 2005 bis 2007: Umtausch bis 19. Januar 2028 2008: Umtausch bis 19. Januar 2029 2009: Umtausch bis 19. Januar 2030 2010: Umtausch bis 19. Januar 2031 2011: Umtausch bis 19. Januar 2032 2012 bis 18. Januar 2013: Umtausch bis 19. Januar 2033

Dieser Text ist zuerst in der Westallgäuer Zeitung erschienen