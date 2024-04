Früh Feiern bei der „Early Birdie Party“ im Vaudeville

Der Club Vaudeville lädt für Samstag, 13. April, zur „Early Birdie Party“. Die Party beginnt bewusst schon um 19 Uhr, da sie alle ansprechen soll: die, die vielleicht nicht so spät ins Bett gehen möchten; die, die am nächsten Tag zum Frühdienst müssen oder einen Ausflug planen; die, die Frühaufsteher-Kids haben; die, deren Hund oder Goldfisch nicht so lange allein bleiben soll; die, die direkt vom Arbeiten kommen und Lust auf eine Runde After Work haben. Auch die Personen, die nach dem Feiern gechillt mit dem Stadtbus heim fahren wollen, oder zum Vorfeiern in den Club Vaudeville kommen möchten und danach weiterziehen, wenn die anderen schlafen gehen sind eingeladen. Als Musik erklingen Hits von den 80ern bis zu den 2000ern. Retro Outfits sind willkommen.