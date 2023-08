Freistaat fördert Kläranlage mit zwei Millionen Euro

Mit bis zu zwei Millionen Euro unterstützt der Freistaat Bayern die Kläranlage Lindau. Das Geld der Förderung fließt laut einer Mitteilung an die Presse in den Bau einer vierten Reinigungsstufe. Diese ist ein zentrales Element, um die Abwasserreinigung noch effektiver zu machen. Das betonte auch Umweltminister Glauber während der Übergabe des Förderbescheids bei den Garten– und Tiefbaubetrieben Lindau (GTL) vor Ort: „Saubere Gewässer sind ein wichtiger Bestandteil der Zukunftsvorsorge in Bayern. Eine effektive Abwasserbeseitigung ist unverzichtbar. Der Bodensee versorgt etwa fünf Millionen Menschen mit Trinkwasser und nimmt das gereinigte Abwasser der Anlieger auf. Das verlangt die bestmögliche Abwasserbehandlung. Dafür arbeiten Freistaat und Kommunen Hand in Hand. Die vierte Reinigungsstufe ist dabei ein wichtiger neuer Baustein. Lindau wird Vorbild für andere Kommunen sein.“

Mit dem neuen Förderprogramm unterstützt der Freistaat Kommunen beim Ausbau ihrer Abwasserinfrastruktur. Konkret wird damit der Bau der vierten Reinigungsstufe auf kommunalen Kläranlagen gefördert. Den Betreibern von insgesamt 13 wichtigen Kläranlagen wird damit die Möglichkeit eröffnet, Fördermittel für die freiwillige Nachrüstung mit einer vierten Reinigungsstufe zu beantragen, die die bestehenden drei Reinigungsstufen ergänzt.

Das Bayerische Umweltministerium fördert in diesem Programm den Bau der vierten Reinigungsstufe mit einem Zuwendungssatz von 50 Prozent; bei Inbetriebnahme bis Ende 2024 sogar bis zu 70 Prozent. Für die nächsten vier Jahre ist ein Fördervolumen von 16 Millionen Euro vorgesehen.