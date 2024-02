Freimaurer stiften 5000 Euro an „Wir helfen“

Die Freimaurerloge „Insel zu den drei Ufern“ stiftet anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens dem Lindauer Verein „Wir helfen“ für seine wohltätige Arbeit 5000 Euro. Dies teilen die Mitglieder der Freimaurerloge in einem Schreiben mit. „Insel zu den drei Ufern“ lädt am Freitag, 15. März, zu einem Benefiz-Abend ein sowie am Samstag, 16. März, zum Magischen Abend „Oculus“ mit dem bekannten Zauberer und Magier Mario Richter. Beide Abende sind öffentlich und finden jeweils um 19 Uhr im Hotel Bayerischer Hof statt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden, die in vollem Umfang „Wir helfen“ zu Gute kommen, sind erwünscht.

Die Spende der Freimaurerloge wird am Freitag, 15. März, im Hotel Bayerischer Hof (Raum Konstanz) überreicht. Für den Abend haben laut Presseinformation der Bundesvorsitzende (Großmeister) der Großloge der Alten Freien und Angenommenen Mauer von Deutschland, Stefan Kunnert, und die Bundesvorsitzende (Großmeisterin) der Frauengroßloge von Deutschland, Franka Dewies-Lahrs, ihre Teilnahme zugesagt. Sie werden die Spende zusammen mit dem Vorsitzenden der Lindauer Loge, Sylvio J. Godon, an Barbara Krämer-Kubas vom Beirat des Vereins „Wir helfen“ übergeben. Im Anschluss sprechen die beiden Bundesvorsitzenden zum Thema „Freimaurerei im 21. Jahrhundert aus weiblicher und aus männlicher Sicht. Musikalisch begleitet wird der Abend von Clea Charlotte, Sängerin der Münchner Folk-Band Firn, auf dem Klavier und der Gitarre.

„Für die so großzügige Spende der Loge an den Verein bedanke ich mich im Namen des Vorstands und des Beraterteams ganz herzlich. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass unsere Arbeit so gut gefördert wird“; sagt Barbara Krämer-Kubas. „Leider steigt die Anzahl der Menschen, die aufgrund der Inflation und der steigenden Kosten für den Lebensunterhalt auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist, auch in unserer Stadt“, fügt sie hinzu. Der Verein könne mit der Summe in vielfältiger Form alltägliche Unterstützung für persönliche Notlagen von Menschen im Verbreitungsgebiet der Lindauer Zeitung leisten.

„Wir helfen“ unterstütze aber auch den Tafelladen, indem bedürftige Menschen auf der Warteliste mit Gutscheinen versorgt werden oder Aktivitäten der Sozialstation wie Essen auf Rädern. „Alle bei uns eintreffenden Anfragen um Hilfe werden von uns mit Hilfe von sozialen Organisationen wie der Caritas, der Sozialstation, der Diakonie oder dem Landratsamt geprüft, bevor wir die Unterstützung leisten“, erklärt Barbara Krämer-Kubas.

Der Magische Abend „Oculus - Zauberkunst und andere Menschlichkeiten“ am Samstag, 16. März, wird gestaltet vom Lindauer Zauberkünstler Mario Richter, der bekannt ist für seine individuellen Zauber-Shows mit Sinn. Sei es auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik, im Fernsehen bei „Das Supertalent“ oder „Wetten, dass“ oder bei zahlreichen Events in und außerhalb Deutschlands.

„Wir sind hocherfreut, in Kooperation mit dem bundesweit tätigen Freimaurerischen Hilfswerk dem Verein ,Wir helfen‘ eine Spende in dieser Höhe für einen guten Zweck zur Verfügung stellen zu können“, sagt Sylvio J. Godon, der amtierende Vorsitzende der 30 Mitglieder zählenden Freimaurerloge. Ganz bewusst habe die seit 60 Jahren in Lindau ansässige Loge auf die bei einem solchen Anlass sonst üblichen Ausgaben verzichtet, um einen Beitrag zum sozialen Miteinander in der Stadt Lindau zu leisten. „Nun hoffen wir darauf, dass es bei den öffentlichen Abenden weitere Spenden geben wird. Alle Spenden werden dem Verein zusätzlich und im vollen Umfang zu Gute kommen“, versichert der Vorsitzende Sylvio J. Godon.