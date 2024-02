Die Freie Schule Lindau präsentiert zum meteorologischen Frühlingsanfang ihr neues Stück an zwei Abenden in der Inselhalle. Es heißt „Der Kistenkosmos - ein Schauspiel mit Schachtel“. Erstmals sind darin alle Schülerinnen, Schüler und Mitarbeitenden in das Projekt integriert und stehen im großen Finale sogar alle gemeinsam auf der Bühne. Worum es in dem Stück geht, und warum Theaterspielen in der Freien Schule so wichtig ist.

Die Theateraufführungen der Freien Schule Lindau haben gute und lange Tradition. „Wir haben jedes Jahr ein bis vier Theateraufführungen“, sagt Ute Bisinger. Sie ist seit neun Jahren Theaterpädagogin in der Freien Schule Lindau.

Besonderheit in diesem Jahr

Diese Aufführung sei etwas Besonderes, denn „es ist das erste Mal in der Geschichte der Schule, also seit 2005, dass wirklich alle Kinder und Jugendlichen, sowie alle Mitarbeitenden der Schule bei der Aufführung mitwirken und beim großen Finale sogar gemeinsam auf der Bühne stehen.“ Auch für sie selbst sei es das erste Projekt in dieser Größenordnung.

Das Theaterstück präsentiere im Wesentlichen das Theaterkonzept der Schule, das auf einem Schwerpunkttheater beruhe. In jeder Altersstufe werde eine andere Theatermethode angewandt. Es fängt an mit Puppentheater bei den Jüngsten. „Das hat den Vorteil, dass die Kinder selbst noch gar nicht sichtbar sind. Sie spielen mit einer Puppe geschützt hinter einer Leinwand. Die Stimme ist meistens aufgenommen, die Kinder müssen also noch nichts sprechen, sie müssen sich noch nicht zeigen“, sagt Bisinger.

Mit jeder Stufe werde das Spiel komplexer. Beim Schattentheater sehe man zumindest schon mal die Umrisse der Kinder. Dann kommen verschiedene Erzählmethoden, es wird freier und kreativer.

Warum ist das Theaterspielen so wichtig in der Freien Schule?

„Wir sind eine Schule fürs Leben. Beim Theaterspielen werden so viele sogenannte Softskills trainiert. Die Kinder erleben, dass sie etwas können. Der Selbstwert wird gestärkt. Der sprachliche, stimmliche und körperliche Ausdruck entwickelt. Kreativität entfaltet. Achtsamkeit sich selbst und der Gruppe gegenüber gefördert. Und vieles mehr“, erklärt die Theaterpädagogin.

„Die Kinder und Jugendlichen entdecken ihren Platz in der (Theater-) Gemeinschaft immer wieder neu, sie lernen zu helfen und Hilfe anzunehmen, lernen - so der Theaterpädagogische Ansatz - fürs Leben und die anderen Schulfächer fließen beinahe spielerisch mit ein.“

Ganz gleich was, alle beide sind gleich wichtig, weil zum Gelingen des Stücks jeder beiträgt. Ute Bisinger

Jede und jeder könne dadurch seinen Platz finden - die eine würden viel Text mögen und stünden gern vorn auf der Bühne, der andere dagegen würden lieber eine Nebenrolle spielen. „Ganz gleich was, alle beide sind gleich wichtig, weil zum Gelingen des Stücks jeder beiträgt“, so Ute Bisinger.

Warum spielt dieses Mal die ganze Schule?

„Das war uns aus dem Gemeinschaftsaspekte heraus enorm wichtig. Gerade weil die Zeiten so unruhig sind, wollen wir Gemeinschaft spürbar machen. Im großen Finale wird das besonders deutlich sein: So entsteht Gemeinschaft“, erklärt Bisinger. Doch zuvor präsentiert im neuen Theaterstück „Der Kistenkosmos - ein Schauspiel mit Schachtel“ jede Altersstufe eine Szene, die mit der jeweils aktuellen Theatermethode ausgearbeitet wurde. So lasse sich die Weiterentwicklung der Theaterspielenden schön zeigen.

Der Hintergrund des Titels ist das Jahresthema der Freien Schule, das heuer (nach so philosophischen Themen wie Glück, Zeit, Mensch sein) einmal ein praktisches ist: „Karton. Der Umgang mit Kisten. Was kann eine Kiste alles sein?“ Deswegen habe jede der zehn unterschiedlichen Szenen, die gespielt werden, Kisten, Schachteln und Kartons mit im Thema.

Viele verschiedene Themenfelder

Das Stück sei eine Szenen-Collage - von ganz süßen bis nachdenklichen Geschichten sei alles dabei. Die jüngeren Kinder wollten oftmals ihre momentane Lebenswelt, ihre Wünsche oder Träume zum Thema und wurden dabei von Mitarbeitenden unterstützt. Die größeren Kinder und Jugendlichen haben ihre kompletten Szenen selbst erarbeitet.

Als Gesamtspielleiterin führe Ute Bisinger in den letzten Tagen vor der Aufführung, die einzelnen Darstellungen, die in den Stammgruppen eingeübt wurden, zusammen. Der Ablauf und natürlich das große Finale werden geprobt. Und dann wird es endlich soweit sein: Vorhang auf für über 170 junge Schauspielende sowie rund 30 Mitarbeitende die ihr Werk präsentieren, das sie seit Schuljahresbeginn gemeinsam erarbeitet haben.

Das Stück wird Freitag, 1. und Samstag, 2. März um 18.30 Uhr in der Inselhalle in Lindau gespielt. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Das Stück dauert mit Pause rund zwei Stunden. Tickets sind unter [email protected] erhältlich. Ansonsten gibt es eine Abendkasse, an der allerdings nur Barzahlung möglich ist.