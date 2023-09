Als die Gründer der Freien Schule ihre ersten Gehversuche unternahmen, wurden sie oft belächelt. Heute, 18 Jahre später, ist sie ein fester Bestandteil der Lindauer Schullandschaft. Lars Schwend sieht in der Freien Schule Lindau (FSL) „eine andere Blüte im Bildungsstrauß“. Das Schulleben dort ist bunt — und anders. Was viele Familien und auch einen pensionierten Schulleiter anzieht.

„Wir sind gewachsen, gewachsen, gewachsen.“ Lars Schwend, selbst studierter Pädagoge, aber auch lange Zeit Bildungsreferent im Sportbereich, strahlt. Er ist seit fünf Jahren Geschäftsführer der FSL. Nach engagierter Aufbauarbeit betrachtet er die Schule heute als „erwachsen“.

Es ist eine Schule, die sich an der Montessori–Pädagogik orientiert. Für die Lehrkräftemangel — noch — kein Thema ist. Die mit rund 180 Kindern und Jugendlichen ihr selbst gesetztes Limit erreicht hat: „Wir wollen eine gewisse familiäre Größe nicht überschreiten.“ Das ist nach Schwends Worten erklärtes Ziel der Schulfamilie.

38 Anmeldungen für 16 Schulanfänger–Plätze

Der gute Ruf, den die Schule heute hat, wirkt wie ein Magnet. Immer mehr Eltern aus Lindau und Umgebung wollen ihren Nachwuchs dort lernen lassen. Doch jede zweite erhält eine Absage: Für die 16 Plätze in der ersten Klasse sind 38 Kinder angemeldet gewesen. Für den Herbst nächsten Jahres liegen schon jetzt die Bewerbungen von rund 30 Familien vor.

Auch die acht Plätze in der „Quereinsteigergruppe“ für den vierten bis sechsten Jahrgang sind äußerst gefragt. Unter anderem bei Familien, deren Kind die vierte Klasse einer staatlichen Grundschule besucht — also in einer Zeit, in der bei anderen der Wechsel in Realschule oder Gymnasium diskutiert wird.

Doch warum ist die Freie Schule so begehrt? Ist es die Aussicht, dass die Kinder keine Hausaufgaben erledigen müssen? Dass der Nachwuchs bis nachmittags in der Schule „versorgt“ ist? Dass es erst in den letzten Schuljahren Noten gibt?

Schwend muss schmunzeln. All das stimmt natürlich. Es ist Teil des reformpädagogischen Ansatzes, nach dem die Freie Schule arbeitet. Aber wenn Eltern mit diesen Punkten argumentieren, ist ihre Bewerbung schon vom Tisch.

„Bei uns geht es viel um Vertrauen“

„Wir schauen uns die Familien sehr genau an“, schildert der Geschäftsführer. Wie der Alltag dort aussieht, wie sie mit ihrem Kind umgehen. „Bei uns geht es viel um Vertrauen“, sagt Schwend. Das müssen die Eltern sowohl in ihr Kind als auch in die Schule haben.

Es geht für die Kinder darum, viel Selbstverantwortung zu lernen. Lars Schwend

Zudem müssen sie sich für die FSL engagieren. Etwa pro Schuljahr 40 Stunden Elternarbeitszeit einkalkulieren. Oder Zeit aufbringen für Schüler–Eltern–Pädagogen–Gespräche, in denen der Nachwuchs schildert, was er oder sie in der Schulzeit gemacht und gelernt hat.

Die Schule wiederum gebe den Familien fachliche Unterstützung. Wobei Schwend eines sehr deutlich macht: „Wir können die Kinder nicht erziehen.“ Diese Hauptaufgabe bleibe bei den Eltern.

Staatlicher Lehrplan gilt auch für Freie Schule

Das Prinzip der Montessori–Pädagogik in der Freien Schule erklärt Schwend mit wenigen Worten: „Es geht für die Kinder darum, viel Selbstverantwortung zu lernen.“ Was die FSL von manch umstrittenen privaten Schulen unterscheide: „Wir unterliegen grundsätzlich dem Lehrplan der staatlichen Schulen.“

Das bedeutet, dass die Jungen und Mädchen nach bestimmten Abschnitten all das können müssen, was auch in Grund– und Mittelschulen unterrichtet wird. Doch der Weg dorthin ist anders.

Die Kinder lernen unter anderem in ihrem eigenen Tempo. Es gibt eine Art Zielvereinbarung, die aussagt, welches Lernpensum ansteht. Ein sichtbarer Unterschied zur staatlichen Schule: In der zweizügig ausgerichteten Freien Schule lernen immer drei Jahrgänge in einer Stammgruppe zusammen und voneinander.

Theaterspiel gehört zum Schulalltag

Dabei geht es nicht nur um die Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen. Schwend verweist auf das Theaterkonzept der FSL, das schon die Erstklässler miteinbezieht: Das unterstütze die Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder.

Sie lernen dabei nicht nur, sich Texte zu merken, laut und deutlich zu sprechen und in späteren Schuljahren auch Organisatorisches und Verantwortung zu stemmen. „Es vermittelt auch, wie gehe ich mit Aufregung und Lampenfieber um“, schildert der Geschäftsführer.

Das wiederum, zusammen mit Entspannungstechniken wie Yoga, ist für ihn ein Baustein, wieso die FSL–Jugendlichen beispielsweise bei Prüfungen nicht mehr Stress empfinden als andere angehende Absolventen: Denn grundsätzlich müssen sie ihre Abschlussprüfungen extern, in der Lindauer Mittelschule und damit außerhalb ihrer vertrauten Schulumgebung, ablegen. Aber sie gehen souverän auch an solche Aufgaben heran: „Sie ordnen das einfach anders ein“, sagt Schwend.

Freie Schule froh über viele engagierte Pädagogen

Entspannt geht es nach Schwends Worten auch im Kollegium zu. Gut 30 Pädagogen gehören zum Team. Grundsätzlich kümmern sich zwei Lehrkräfte um jede Stammgruppe. Deren Leitung habe immer das zweite Staatsexamen absolviert, erfülle damit alle Vorgaben für den Unterricht an staatlichen Schulen.

Dazu kommt eine Vielzahl pädagogischer Fachkräfte. Darunter ist ein bekanntes Lindauer Gesicht: Waldemar Schmitt, pensionierter ehemaliger Direktor des Valentin–Heider–Gymnasiums, ist heute Sportlehrer in der Freien Schule.

Schwend freut sich darüber. Denn mit Schmitt habe die FSL einen sehr erfahrenen Pädagogen im Team: „Das Wichtigste sind die Haltung und der Blick auf die Kinder“, betont der Geschäftsführer.

Flexibilität kommt der Arbeit zugute

Seit Beginn der Corona–Pandemie hat die Freie Schule nach seiner Aussage viele Bewerbungen von Lehrkräften erhalten. Wobei immer unterschieden werde, ob sich jemand wirklich mit der Montessori–Pädagogik identifiziere oder nur zur Freien Schule wolle, weil er oder sie mit dem staatlichen Schulwesen unzufrieden ist: „Nur gegen etwas zu sein, ist immer einfach.“

Lehrermangel ist aktuell an der FSL jedenfalls kein Thema, betont Schwend. Vielleicht wegen des familiären Klimas im Schulhaus. Vielleicht auch wegen der Flexibilität, welche die Arbeit an der Freien Schule biete. Die meisten Mitarbeitenden sind in Teilzeit angestellt.

Etwa ein Drittel der Lehrkräfte sei aber auch schon über zehn Jahre im Team: „Das bringt Konstanz in die Schule — und das zahlt sich aus“, ist der Geschäftsführer überzeugt.

18 Jahre nach ihrer Gründung ist die Freie Schule Lindau nun sozusagen volljährig geworden. Oder wie es Lars Schwend formuliert: „Wir sind gewachsen — und jetzt erwachsen.“