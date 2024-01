Frauen nehmen am Aschermittwoch Bußzeit in Blick

In Kooperation mit der Frauenseelsorge Augsburg lädt das Bildungswerk des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) Diözesanverband Augsburg Frauen am 14. Februar in Lindau zu einen gemeinsamen Aschermittwoch. Dieser findet von 9 bis 13 Uhr im Pfarrsaal auf der Lindauer Insel, Fischergasse 12, statt. Referentin Elfriede Fischer führt durch den Vormittag.

Aus der Ankündigung: „Über fünf Millionen Mal wird unser Herz geschlagen haben, wenn die sieben Wochen der Fastenzeit vorüber sind. Was uns am Herzen liegt, hat Einfluss auf diese Frequenz. Ebenso, was belastet. Grund genug, am Beginn der österlichen Bußzeit in den Blick zu nehmen, was uns Herzklopfen bereitet. Alle Interessierte sind eingeladen, mit Impulsen, Austausch, Musik, Stille und Gebet in die Fastenzeit einzusteigen. Der Vormittag endet mit einem gemeinsamen Gottesdienst mit Aschekreuz sowie dem Essen einer Fastensuppe.“

Nähere Informationen zu den einzelnen Orten und Referentinnen finden sich online unter www.frauenbund-augsburg.de

Die Kosten betragen 19,50 Euro pro Teilnehmerin, KDFB-Mitglieder zahlen 15,50 Euro. Schriftliche Anmeldungen werden bis spätestens 28. Januar erbeten an: KDFB, Kitzenmarkt 20/22, 86150 Augsburg, Fax 0821/3166-3449, Mail: [email protected] oder online unter www.frauenbund-augsburg.de/veranstaltungen