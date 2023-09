Frauen in Holz und Farbe

„Frauen“ ist der Titel der Gemeinschaftsausstellung von Melanie Reich und Gisela Vüllers in der Galerie im Innenhof in Lindau. Die Ausstellung der Bilder und Skulpturen läuft von 17. bis 24. September und ist von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Hommage an die Weiblichkeit haben Melanie Reich und Gisela Vüllers geschaffen, indem sie Frauen aus künstlerischer Sicht dem interessierten Publikum zeigen möchten, heißt es in der Ankündigung. Die Ausstellung „Frauen“ feiert die Schönheit und Stärke der Frau durch die Verwendung von Farbe und Holz als Medium. Die Künstlerinnen haben sehr sorgfältig gearbeitet, um das weibliche Wesen auf verschiedene Weisen zu interpretieren, von der Darstellung von Körperbewegungen bis hin zur Erforschung der menschlichen Emotionen. Die Ausstellung der beiden Künstlerinnen umfasst mehr als 20 Werke, Bilder und Holzskulpturen, von realistisch bis abstrakt.