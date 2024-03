Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter - das stellt der Internationale Frauentag seit mehr als 100 Jahren in den Mittelpunkt und will auf Ungleichheiten und Diskriminierung aufmerksam machen. Der Landkreis Lindau legt bei seinen Veranstaltungen heuer den Fokus auf das Thema „Frauen auf der Flucht“. Wir haben darüber mit der Gleichstellungsbeauftragten Sandra Dalferth gesprochen. Im November vergangenen Jahres hat Dalferth die Aufgabe von ihrer Vorgängerin Ursula Sauter-Heiler übernommen.

Wie steht es mit der Gleichstellung im Landkreis Lindau und was sind die Herausforderungen?

„Die für den ländlichen Raum typischen Herausforderungen“ gibt es auch im Landkreis Lindau, sagt Gleichstellungsbeauftragte Sandra Dalferth. So ist etwa die Frauenquote in den meisten kommunalen Gremien recht niedrig. „Gibt es dort wenig Frauen, fühlen sich diese oft unwohl und bleiben nicht lange oder sie lassen sich erst gar nicht aufstellen“, sagt Dalferth. Daher will die Gleichstellungsbeauftragte vor der nächsten Kommunalwahl wieder Frauen darin bestärken, sich in diesen Gremien zu engagieren.

Frauen bringen andere wichtige Aspekte ein Gleichstellungsbeauftragte Sandra Dalferth

Ein anderes Thema ist die gleiche Bezahlung. „Der Equal Pay Day ist dieses Jahr am 6. März. Das heißt Frauen arbeiten 66 Tage unentgeltlich.“ Der Tag symbolisiert die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Hinzu kommt laut Dalferth, dass Frauen eineinhalbmal so viel Fürsorgearbeit übernehmen. Besonders stark komme dies in ländlich geprägten Regionen zum Tragen. „Hier ist die Rollenverteilung noch konservativ geprägt, und Frauen bleiben länger zu Hause und arbeiten dann oft in Teilzeit.“ Denn häufig fehlen Ganztagesbetreuungsangebote für Kinder. „Die Betreuungslücken decken dann oft die Frauen ab.“ Dies kann dann gerade im Alter zum Problem werden. Dalferth: „Die Alterseinkünfte sind bei Frauen im Schnitt 30 Prozent niedriger als bei Männern.“

Wie und wem kann die Gleichstellungsstelle am Landratsamt helfen?

Zwischen 20 und 25 Anfragen bekommt die Gleichstellungsbeauftragte im Jahr. „Die Anliegen sind sehr vielfältig“, sagt Dalferth. Immer wieder gehe es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch um Mobbing oder sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz. Auch Scheidungen sind Thema oder finanzielle Abhängigkeiten von älteren Frauen von ihrem Ehepartner. „Die meisten wissen nicht, an wen sie sich wenden können“, sagt Sandra Dalferth. Die Gleichstellungsbeauftragte arbeitet mit einem großen Netzwerk aus Beratungs- und Anlaufstellen zusammen. „Meistens beraten wir nicht selbst, sondern vermitteln weiter.“ Etwa an den Arbeitskreis „Wege aus der Gewalt“, die Rechtsberatung der Caritas, den Weißen Ring oder auch den Kinderschutzbund.

Der Internationale Frauentag steht im Landkreis Lindau unter dem Titel „Frauen auf der Flucht“. Warum wurde dieser Schwerpunkt gewählt?

„Das Thema Flucht ist derzeit allgegenwärtig“, sagt Dalferth. Im Jahr 2023 waren weltweit über 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Vorbereitet werde der internationale Frauentag immer gemeinsam mit dem Integrationsbeirat.

Für Frauen gibt es zusätzlich ganz spezifische Fluchtursachen, etwa Femizide oder Zwangsverheiratung. Gleichstellungsbeauftragte Sandra Dalferth

Zudem gebe es Länder, in denen Frauen keinerlei Rechte haben und weder über ihr Leben noch über ihren Körper selbst entscheiden dürfen. Auf der Flucht selbst gibt es keine geschützen Räume für Frauen. „Wir wollen die Thematik aus Frauensicht darstellen.“ Im Fokus stehen zum einen die mutigen Frauen, die teils mit ihren Kindern, sich auf den gefährlichen Fluchtweg gemacht haben und auch die Helferinnen, die vor Ort sichere Räume für Frauen schaffen.

Was macht der Verein Rosa?

Über eine Internetrecherche ist Dalferth zufällig auf den Verein Rosa gestoßen. Gegründet von Medizinstudentinnen und Hebammen setzt er sich dafür ein, für Frauen auf der Flucht sichere Räume zu schaffen.

Der „rolling safespace“ bietet für Frauen einen Rückzugsort, einen Ort der Begegnung, es finden medizinische Beratungen statt und es werden Menstruations- und Hygieneartikel ausgeben. Zusätzlich zum Verein Rosa werden auch weitere Initiativen aus dem Landkreis Lindau vorgestellt, die bei der Integration helfen.

Was muss sich im Bereich Gleichstellung noch verändern?

Hätte sie einen Wunsch frei, würde Gleichstellungsbeauftragte Sandra Dalferth wünschen, dass sich die Gleichstellung weiterentwickelt. „Dass sie wirklich stattfindet, nicht nur auf dem Papier.“ Auch das Thema „Gewalt gegen Frauen“ beschäftigt Dalferth. „Jede dritte Frau hat schon einmal sexualisierte oder körperliche Gewalt erfahren - das finde ich erschreckend.“ Gerade die Präventivarbeit in diesem Bereich müsse ausgebaut werden. „Hier braucht es mehr, gerade auch an Schulen.“