Eine 70 Jahre alte Frau ist in Vorarlberg mit ihrem Auto auf einen Bahnsteig gefahren, von dort ins Gleisbett gestürzt und knapp zwei Kilometern auf den Gleisen weitergefahren.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau am Mittwoch um 22.45 Uhr in Dornbirn über die Bachgasse auf Gleis 2 des Bahnhofs Haselstauden und dort über die Bahnsteigkante. Sie stürzte mit dem Auto 76 Zentimeter tief ins Gleisbett.

Polizei sperrt Zugstrecke

Dort setzte sie laut Bericht ihre Fahrt über circa 1800 Meter vom Bahnhof Haselstauden bis zum Bahnhof Schwarzach fort. Eine Polizeistreife hielt sie dort um 22.55 Uhr an.

Die Polizei hatte über Notruf die Meldung erhalten, dass ein Auto auf den Gleisen ist. Sie sperrte das Gleis, um eine Kollision des Autos mit einem in Dornbirn zu Abfahrt bereitstehenden Zuges in Richtung Bregenz zu verhindern. Verletzt wurde demnach niemand. Die Fahrerin erlitt jedoch einen Schock. Ein Alkoholtest verlief negativ.

Da die Fahrerin zeitlich und örtlich nicht orientiert und übermüdet war, wurde ihr der Führerschein vorläufig abgenommen, schreibt die Polizei.

ÖBB prüft Schienen

Das Auto war vor allem am Unterboden stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Am Gleiskörper zwischen Bahnhof Haselstauden und Bahnhof Schwarzach entstanden mehrere Beschädigungen in unbekanntem Ausmaß.

Ob der Gleiskörper aktuell für den Schienenverkehr verwendet werden kann, wird derzeit von der ÖBB abgeklärt. Die Feuerwehr der ÖBB hob zusammen mit der Feuerwehr Schwarzach und der Feuerwehr Dornbirn das Auto mit einem Kran vom Gleis.