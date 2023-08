Mehrere Verkaufsregale abgeräumt, eine Sektflasche geworfen und später Polizeibeamte beleidigt: Eine 35 Jahre alte Frau hat in einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße in Lindau randaliert.

Wie die Polizei berichtet, kam es am frühen Samstagmorgen, gegen 02.45 Uhr, zu Unstimmigkeiten zwischen der Kundin und einer 33-jährigen Tankstellenangestellten. Die Angestellte machte von ihrem Hausrecht Gebrauch und verwies die Kundin aus dem Shop.

Schlichtung der Situation missglückt

Das passte ihr offenbar nicht, sie räumte laut Polizeibericht mehrere Verkaufsregale ab und warf eine Sektflasche nach der Angestellten. Diese wurde zum Glück nicht getroffen.

Die über Notruf hinzugerufene Polizei, versuchte die sehr emotional aufgeladene Situation zu schlichten, womit die Randaliererin aber nicht einverstanden war.

Kundin muss in Arrestzelle

Die Kundin beschimpfte und beleidigte während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme die Tankstellenangestellte mit den übelsten Ausdrücken, heißt es im Bericht weiter.

Da sich die stark alkoholisierte Frau auch gegenüber den Polizeibeamten sehr aggressiv und in keinster Weise kooperativ verhielt und sich heftig mit Schlägen sowie Fußtritten gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte, wurde sie in die polizeiliche Arrestzelle verbracht. Gegen sie wird nun polizeilich ermittelt.