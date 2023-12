Frau angefahren und verletzt

Ein 66-jährige Autofahrer war laut Polizeibericht am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr auf der Schönauer Straße unterwegs. Aufgrund der tief stehenden Morgensonne übersah er eine am rechten Fahrbahnrand laufende 85-jährige Frau mit ihrem Rollator. Beim Vorbeifahren touchierte der 66-Jährige die Frau, diese stürzte daraufhin. Der 66-Jährige hielt sofort an und kümmerte sich um die gestürzte Frau. Da sich diese an der Hand verletzte und über Schmerzen klagte, fuhr er sie gleich ins nahgelegene Krankenhaus. Gegen den 66-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein.