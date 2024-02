Der Förderverein des Maria-Martha-Stifts sammelt fleißig Spenden. 135.000 Euro sind laut einer Pressemitteilung im vergangenen Jahr zusammengekommen. Damit habe die Spendenbereitschaft der Lindauerinnen und Lindauer die Bauherren bereits vor einem finanziellen Engpass bewahrt.

„Wir hätten uns kaum eine schwierigere Zeit aussuchen können, um so ein Großprojekt zu stemmen“, wird Anke Franke in der Mitteilung zitiert. Sie spielt damit auf die aktuellen Probleme der Bauwirtschaft an. Als Heimleiterin des Maria-Martha-Stifts ist sie zugleich im Vorstand des Fördervereins der Pflegeeinrichtung.

Der hat sich jüngst zur Mitgliederversammlung getroffen und eine positive Bilanz gezogen, was den Zweck des Vereins betrifft: die Generierung von Spenden, die einerseits gemäß Satzung der „Förderung der Altenpflege im Maria-Martha-Stift“ dienen. Aber auch dem mindestens 17 Millionen Euro teuren Um- und Neubaus des Hauses bei laufendem Altenheimbetrieb, der gerade in vollem Gange ist.

Dieses Geld hilft uns sehr, die gewachsenen Unsicherheiten in der Bauwirtschaft mit gestiegenen Materialkosten und noch immer stotternden Lieferketten abzufedern. Dieter Broszio

„Es ist wirklich schön zu sehen, wie verwurzelt das Maria-Martha-Stift in der Bevölkerung ist“, wird Dieter Broszio, Vorstandsmitglied des Fördervereins zitiert. Er vertrat den verhinderten Vorsitzenden Dennis Jost in der Mitgliederversammlung.

Dass es sich dabei nicht bloß um Lippenbekenntnisse handelt, lege die Spendensumme des Jahres 2023 nahe, heißt es in der Pressemitteilung weiter: Der Verein habe Zuwendungen in Höhe von knapp 135.000 Euro verbuchen können. „Dieses Geld hilft uns sehr, die gewachsenen Unsicherheiten in der Bauwirtschaft mit gestiegenen Materialkosten und noch immer stotternden Lieferketten abzufedern“, wird Broszio zitiert.

Eine Spende sticht heraus

Ganz konkret habe die Spendenbereitschaft der Lindauerinnen und Lindauer im Vorjahr die Bauherren schon vor einem finanziellen Engpass bewahrt. Aufgrund von Personalnot bei einer Förderstelle seien zugesagte Fördermittel einfach nicht fristgerecht überwiesen worden, was eine kurzfristige Finanzlücke verursacht habe, berichtet Anke Franke.

Bau- und Handwerkerrechnungen seien natürlich trotzdem eingegangen und man habe unbedingt die Skonti für rasche Zahlung nutzen wollen. „Da waren wir sehr froh, dass uns der Förderverein so rasch und unkompliziert aus der Bredouille helfen konnte.“

Eine Spende hebt der Vorstand besonders hervor: Ein Ehepaar aus der Lindauer Bürgerschaft hätte 2023 eine Zuwendung in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung gestellt - eine weiterer Teilbetrag in Höhe von 20.000 Euro würde im Sommer fließen. „Die Spende ist konkret an die Ausstattung und Einrichtung des künftigen Mehrzweckraums zweckgebunden und damit eine sichtbare Investition, die bleibt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Kostensteigerung von zehn Prozent

Eine weitere Gönnerin ließ dem Verein übers Jahr 15.000 Euro in drei Tranchen zukommen. Insgesamt habe der Förderverein 150 Zuwendungen in zwei- bis fünfstelligen Beträgen verzeichnet.

So dankbar Anke Franke und der Verein für die Großzügigkeit der Spenderinnen und Spender auch seien, das Bauprojekt sehe sich nach wie vor mit großen Herausforderungen konfrontiert: „Aktuell liegen wir zehn Prozent über der Kostenkalkulation von 2020, was eigentlich sensationell gut ist“, wird Franke zitiert. Aber wie viel zehn Prozent von 17 Millionen sind, könne sich jeder selbst leicht ausrechnen.

Das Richtfest des Neubaus plant das Maria-Martha-Stift für Mai. Endgültig abgeschlossen sein soll das Projekt 2026.