Mittlerweile ist der Sommer weit weg, die heißen Tage vielleicht schon vergessen. Aber: Auch im Sommer 2023 wurden Hitzerekorde geknackt. Besonders in den Städten, auf zubetonierten Plätzen ohne Schatten war es nicht auszuhalten. Wie natürliche Klimaanlagen wirkten da Bäume, Wälder, Wiesen und Parks. Sie bringen kühle und frische Luft.

Um sie zu schützen, wurden in Lindau Bereiche definiert: Auch Landschaftsfinger genannt. Ausgestalten und definieren soll sie jetzt Lindauerinnen und Lindauer. Bei der Bürgerbeteiligung, die bereits läuft, geht es um die Wichtigkeit der Natur und um die Frage, wie die Ideen überhaupt finanziert werden sollen. Ein Überblick.

Warum sind die Landschaftsfinger wichtig?

Es gibt einen „unglaublichen Druck“ auf die Bauflächen, sagt Stadtplanerin Iris Möller. Die Landschaftsfinger seien ein Gegengewicht zur baulichen Entwicklung. Wenn es für die Grünflächen genaue Pläne gebe, könne man besser gegen Bebauungen vorgehen. Denn trotz aller Krisen im Bausektor: „Es wird im Bau viel geplant“, weiß Möller.

Teil der Finger sind Obstbau, Weinreben, Parks, Acker, Wald und Wiesen, aber auch Denkmäler, der Weintorggel oder das Schloss Moos (siehe Kasten.) Es gehe darum, Kultur- und Naturlandschaften zu verbinden, erklärt Meinrad Gfall, ehemaliger Leiter der Stadtgärtnerei.

Die roten Linien zeigen die Route der Landschaftsfinger. Dieser Konzeptplan ist Teil des gesamtstädtisches Freiraumkonzepts. (Foto: Screenshot/Gesamtstädtisches Freiraumkonzept der Stadt Lindau )

Die Finger sollten auch dafür sorgen, dass „die Siedlungen und Ortsteile nicht ganz zusammenwachsen“, erklärt Meinrad Gfall.

Außerdem solle das Festland aufgewertet werden. Das Konzept legt den Fokus auch auf touristische Orte. „Wir wollen die Leute vom Bodenseeufer wegbringen“, ergänzt Iris Möller. Denn der Uferbereich sei teilweise übernutzt.

Wieso findet genau jetzt eine Bürgerbeteiligung statt?

Das Geld für die Bürgerbeteiligung kommt noch aus dem Haushalt 2021. Einen bestimmten Grund, dass es genau jetzt losgeht, gibt es nicht. „Irgendwann mussten wir mal loslegen“, sagt Iris Möller. Es gehe darum, das Konzept von 2016 zum Leben zu erwecken.

Das Hoyerbergschlössle und der Hoyerberg sind Teil eines Landschaftsfingers. (Foto: Christian Flemming )

Man wolle die Räume den Menschen näherbringen, sagt Meinrad Gfall. „Es geht darum, dass die Menschen für die Räume kämpfen“, sagt Christoph Tauscher von dem Nürnberger Büro Wgf, das die Bürgerbeteiligung begleitet.

Es gehe darum, Natur erlebbar zu machen. Wo es bisher nur einen Trampelpfad gibt, könne ein Kiesweg hinkommen, erklärt Möller. Im Heuried fahre man beispielsweise an Flächen vorbei, die eine kühlende Wirkung haben. „Betreten kann man sie aber nicht.“ Oft seien Wiesen privat oder zu sumpfig.

Warum gibt es eine Bürgerbeteiligung nur zu drei von fünf Fingern?

An drei Abenden können Bürger ihre Wünsche und Vorstellungen zu den Landschaftsfingern einbringen. Zwei Bürgerbeteiligungen fanden bereits statt.

Am ersten Abend ging es um den Bereich parallel zum Bodenseeufer in Zech mit dem Max-Halbe-Weg und dem Sportplatz. Am zweiten Abend um den Hoyerberg mit dem Hoyerbergschlössle, dem Weintorggel und dem Bismarckdenkmal. Beim dritten Treffen geht es um den Aeschacher Landschaftsfinger.

Man suche „Lupenräume“ aus, sagt Stadtheimatpfleger Uli Kaiser. Man lege den Fokus auf diese drei Bereiche, weil dort „sowieso schon etwas passiert“. Kaiser zählte das Hoyerbergschlössle auf, das jetzt saniert wird und wieder öffnen soll.

In Zech nennt er das ehemalige Kunert-Areal, das neu geplant werden soll. Und in Aeschach gehe es um die Alte Stadtgärtnerei. Dort will die GWG ein Wohngebiet schaffen.

Was wünschen sich die Menschen in Zech?

Ein Hochbeet, Grillplätze oder urbanes Gärtnern ‐ Die Wünsche in Zech seien vielseitig gewesen, berichtet Iris Möller. Besonders viele Vorstellungen hatten die Bürger für den Hartplatz Zech, wie aus dem Protokoll hervorgeht. Demnach wünschten sich dort einige der 35 Anwesenden einen Grillplatz, andere eine Skateanlage oder einen Boulderplatz. Einige wollen mehr Zugänge zu Wasser an öffentlichen Plätzen.

Die Abende werden gestaltet von dem Nürnberger Büro Wgf. Zwei Mitarbeiter besprechen mit den Bürgerinnen und Bürger, was sie an den Flächen und Orten schätzen und was verbessert werden soll oder was ihnen fehlt. So werden Ideen eingebracht, „auf die wir sonst vielleicht gar nicht gekommen wären“, sagt Iris Möller.

Was wünschen sich die Bürger am Hoyerberg?

Es fehle an Bänken rund um das Bismarckdenkmal und bessere Fußwege in Richtung Norden, fanden die etwa 30 Leute, die zu dem Bürgerbeteiligungsabend gekommen waren. Andere wünschten sich eine bessere Erschließung zum Hoyerbergschlössle.

Die Planer des Büros schlugen vor, die Weinberge wieder mehr in den Fokus zu nehmen. Man könne eine alte Steintreppe reaktivieren. Außerdem könne es Infopunkte und Stände mit Verkostungen geben. Eine Idee ist es auch, eine Verbindung vom Hoyerberg über die Bahngleise zu bauen, zum Beispiel ein Steg oder eine Brücke.

Eine solche Brücke stieß bei vielen Anwesenden auf kein allzu großes Interesse. Ulrich Jöckel, Stadtrat der FDP, findet das Thema Hochwasserschutz wichtiger. Das fehle ihm in dem Konzept, wie er sagt. Man brauche Flächen, wo das viele Wasser hinfließen kann. Im Leergut Priel staue sich das Wasser. Im Wiesental gebe es oft Überschwemmungen, merkt ein anderer Mann an.

Wie soll die Finanzierung funktionieren?

Ein Bürger kritisierte, dass der Stadt das Geld fehle, um all die Ideen, die entwickelt werden, zu realisieren. „Wie soll das bezahlt werden bei den hohen Schulden der Stadt?“, fragte er.

Man wolle konkrete Konzepte entwickeln, die umgesetzt werden können, sagt Christoph Tauscher von dem Büro. Nur mit Plänen könne man in Förderprogramme reinkommen.

Stünden im Umfeld der Landschafsfinger Projekte an, so könnten über städtebauliche Verträge Kosten ganz oder teilweise von den Projektentwicklern übernommen werden, so Iris Möller.

Voraussetzung sei, das es einen Zusammenhang zwischen Projekt und Landschaftsfinger gibt und. Zum Beispiel wenn ein Fußweg wegen eines Bauprojekts verlegt werden muss und der Investor das im Sinne der Landschaftsfinger übernimmt.

Kleinere Maßnahmen, wie Bänken für den Hoyerberg, könnten mit Geld aus dem Haushalt der Stadtverwaltung oder der GTL gezahlt werden.

Das sind die fünf Landschaftsfinger Wie die fünf Finger einer Hand erstrecken sich die fünf Landschaftsfinger von der Insel aus in Richtung Norden, Osten und Westen: Der Landschaftsfinger „Berg und Tal“ verläuft über die Giebelwiese auf den Hoyerberg und bis nach Schönau. Eingeschlossen sind der alte Weintorggel an der Friedrichshafener Straße und das Bismarkdenkmal. Viele grüne Bereiche gibt es in Aeschach nicht. Bei dem Landschaftsfinger „Von Drumlin zu Drumlin“ geht es darum, die letzten Grünbereiche als Freifläche neu zu erschließen und zu gestalten. Der Finger führt zum Schloss Moos auf den Entenberg. Der Finger „Im Talfächer der Ach“ geht vom Berliner Platz über das Schloss Senftenau in die eine Richtung zum Golfplatz und in die andere über das Achtal bis nach Oberreitnau. Bei „An der Moränenkante“ wird der Aussichtspunkt in Streitelsfingen und Teile von Motzach in den Blick.

Zech spielt bei dem Landschaftsfinger „In den feuchten Senken“ eine Rolle und verläuft zwischen der Bregenzer Straße und dem Wohngebiet Wannental. Der Rickenbach fließt hier hindurch. Definiert sind sie im gesamtstädtischen Freiraumkonzept „Lindau 2030“ aus dem Jahr 2016. Das erste Projekt, der „Ring aus Inselgärten“, wurde im Rahmen der Gartenschau zum Großteil schon verwirklicht, erklärt Gfall.

Der letzte Teil der Bürgerbeteiligung findet am Donnerstag, 30. November, um 19 Uhr im Neubau der Christuskirche in der Anheggerstraße 24/26 statt