Fischer und Dörschel wollen Zuhörer „glücklich“ machen

Tim Fischer und sein Pianist Thomas Dörschel sind am Sonntag, 21. April, ab 20.30 Uhr im Theater Lindau zu Gast. Sie haben unter dem Titel „Glücklich“ eine neue Auswahl an Liedern und Chansons zusammengestellt und wollen damit vor allem eines: ihr Publikum glücklich machen. Mit zeitlos schönen Chanson-Perlen lassen die beiden einmal mehr diese wunderbare Magie entstehen, die noch lange in uns nachwirkt, nachdem wir das Theater verlassen haben - glücklich.

Karten kosten ab 12 Euro und sind im Internet unter www.kultur-lindau.de oder per Mail an [email protected] erhältlich. Die Theaterkasse ist erreichbar unter Telefon 08382/9113911.