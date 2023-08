Einbruchalarm in Frastanz: Am Dienstag gegen 22.45 Uhr wurde die Landesleitzentrale der Polizei von einem Geschäftsinhaber in Frastanz informiert, dass im Firmengebäude an der Feldkircher Straße der Einbruchsalarm ausgelöst habe. Eine Scheibe sei eingeschlagen und eine unbekannte Person sei geflüchtet.

Der Firmenbesitzer verfolge sie mit dem Auto. Beim Eintreffen der Polizeistreife gab der Geschädigte an, der Täter verstecke sich in einem Gebüsch zwischen zwei Firmengebäuden. Auf Ansprache der Polizeibeamten verließ der Einbrecher das Versteck und stellte sich den Beamten.

Hunde erschnüffeln das Diebesgut

Die Kleidung des Mannes passte mit den Schilderungen des Geschädigten überein. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur weiteren Befragung auf die Polizeiinspektion Frastanz gebracht.

Die Diensthundestreife fand im Gebüsch den Rucksack des Täters mit verschiedenen Gegenständen. Beim versuchten Einbruch wurde offensichtlich nichts gestohlen. Der Verdächtige ist nach Angaben der Polizei wegen mehrerer Einbrüche amtsbekannt.

Nach Abschluss der Erhebungen wurde der Täter über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.