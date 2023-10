Finissage und Lange Museumsnacht

(lz) ‐ Das Kunstmuseum Lindau feiert am Samstag, 7. Oktober, im Rahmen der langen ORF-Museumsnacht die Finissage der Ausstellung „Andy Warhol ‐ Stars & Stories“. Bevor die diesjährige Sonderausstellung am Sonntag, 15. Oktober, zum letzten Mal ihre Türen öffnet, kann man den King of Pop-Art noch einmal richtig genießen: Von 18 bis 1 Uhr ist das Museum geöffnet, es gibt Sonderführungen, Workshops für Jung und Alt, im Innenhof legt ein DJ auf und es gibt Getränke. Das Konzept der Museumsnacht: Ein einziges Ticket für 15 Euro, Ermäßigte zahlen nur zwölf Euro, ermöglicht den Eintritt in sämtliche teilnehmenden Museen und Galerien, in diesem Jahr sind es insgesamt 660. Tickets gibt es schon jetzt ‐ unter anderem an der Lindauer Museumskasse. Weitere Informationen gibt es online unter http://langenacht.orf.at/ und www.kultur-lindau.de.