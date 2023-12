Feuerwerk und Silvester: Das gehört für viele unbedingt zusammen. Beim vergangenen Jahreswechsel zündeten Lindauerinnen und Lindauer allerdings richtig viel - so zumindest der Eindruck. Die Feinstaubwerte waren hoch. Die Bunte Liste wollte daraufhin gegen die private Böllerei vorgehen. Das geht aber nicht so einfach.

Wer an Silvester schießen und böllern möchte, der muss sich in den nächsten Tagen Raketen und Böller besorgen. Wenn es nach manchen in der Stadt geht, würde der Einkauf in diesem Jahr ausfallen. Die Fraktion des Lindauer Stadtrates hatte im Januar die Verwaltung damit beauftragt, zu prüfen, wie „das Abbrennen von Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern durch Privatleute weitgehend verhindert werden kann.“

Grund dafür waren auch sehr hohe Feinstaubwerte nach der Silvesternacht. Lindau war am Neujahrstag bundesweit unter den 20 Städten mit der höchsten Feinstaubbelastung.

Brandrisiko und andere Gefahren beim Feuerwerk

Gegen die Böllerei spricht laut der Bunten Liste nicht nur die Schadstoffproduktion und der viele Müll. Sondern auch „das hohe Unfallrisiko, die Böller- und Raketenangriffe auf Passanten, Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitäter, Sachbeschädigungen, das Brandrisiko, die Lärmbelästigung sowie das Leid der Tierwelt.“

Kein Böllern erlaubt: Die roten Flächen markieren die Verbotszonen auf der Insel. (Foto: Stadt Lindau )

Auf der Insel ist das Böllern vielerorts bereits verboten: auf der vorderen Insel in der kompletten Altstadt, auf der Hinteren Insel rund um die Bodenseeklinik (siehe Kasten).

Wieso ist kein Verbot möglich?

Einfach ausweiten kann die Verwaltung das Verbot offenbar nicht. Laut Sprengstoffgesetz gehe das zum einen nur in der Nähe von Gebäuden oder Anlagen, die brandempfindlich sind. Das sei durch das Verbot in der Altstadt bereits geregelt, heißt es in einer Sitzungsvorlage des Hauptausschusses.

Diese Regeln gelten an Silvester in Lindau Knaller und Raketen dürfen nur an Silvester und Neujahr gezündet werden. Wer an diesen beiden Tagen mit dem Feuer spielen will, muss gut aufpassen. Nötig ist laut Stadtverwaltung ein Mindestabstand von acht Metern zu Menschen, Tieren oder Gebäuden, damit niemand verletzt wird und nichts in Brand gesetzt wird.

Im Umfeld von Kirchen, Pflegeheimen und Krankenhäusern ist das Zünden von Feuerwerkskörpern verboten, damit Bewohner und Patienten Ruhe haben.

Das Zünden ist auch in der Nähe von zum Beispiel Fachwerkhäuser oder Tankstellen verboten. Wer das missachtet, muss mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro rechnen.

Auf der Insel ist das Böllern fast überall verboten. Abgebildet sind die Zonen auf der Grafik.

Neben verschiedenen Kirchen (Münster, St. Stephan, Peterskirche), Seniorenheimen (Heilig-Geist-Hospital, Maria-Martha-Stift) sowie der Bodenseeklinik und der Psychiatrische Tagesklinik befinden sich im markierten Bereich überwiegend Gebäude und Anlagen, die durch in Brand gesetzt werden könnten, schreibt die Verwaltung. Worauf man achten sollte Die gekauften Feuerwerkskörper sollten bis Silvester an einem sicheren und für Kinder nicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden, schreibt die Lindauer Verwaltung. Brandgefährdete Gegenstände sollten in der Silvesternacht weggeräumt, Balkon und Terrasse leer geräumt und Fenster, insbesondere Dachfenster, geschlossen werden.

Aus Sicherheitsgründen bittet die Verwaltung beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern außerhalb der Verbotszonen folgendes zu beachten:



Gebrauchshinweise und Sicherheitsbestimmungen/-abstände berücksichtigen.

Feuerwerkskörper nur auf ebenen und freien Flächen abbrennen.

Die Flugbahn und den Abwurf von Feuerwerkskörpern so ausrichten, dass keine Personen, Tiere oder Gebäude getroffen werden.

Bei stärkerem Wind auf das Abbrennen pyrotechnischer Artikel verzichten.

Die Stadt Lindau appelliere dringend, in eigener Verantwortung größere, freie Flächen zu nutzen, um Silvesterfeuerwerk zu zünden. „Jede und jeder sollte sich jeder so verhalten, dass die Gesundheit und das Eigentum anderer nicht gefährdet werden. Auch die hohe Feinstaubbelastung und das enorme Müllaufkommen sollten nicht vergessen werden, was zur Zurückhaltung oder gar einem freiwilligen Verzicht animieren könnte.“

Nähere Auskünfte erteilt das Ordnungsamt der Stadt Lindau, das unter der Telefonnummer 08382/918 310 zu erreichen ist.

Zum anderen können Behörden besonders laute Raketen in dichtbesiedelten Gemeinden verbieten. Hierfür kommen laut Verwaltung Orte infrage, an denen viele Menschen zusammenkommen und wo es in den vergangenen Jahren viele Lärmbeschwerden gab. Betroffen sei davon allerdings auch nur die Altstadt auf der Insel.

Eine andere Möglichkeit ist ein Verbot über das Sicherheitsrecht. Laut Verwaltung nutzen das manche Kommunen, um Feuerwerke dort zu verbieten, wo viele Menschen zusammenkommen und dadurch eine Gefahr droht.

Städtetag kann auch nicht helfen

„Für eine solche Gefahrenlage“ gebe es in Lindau allerdings keine Hinweise von der Polizei, des Sicherheitsdienstes oder von Bürgerinnen und Bürgern, heißt es in der Vorlage.

Einige Stadträte hatten sich gewünscht, dass die Verwaltung sich an den Städtetag wendet - um so eine Lösung zu finden, Feuerwerke doch noch zu reglementieren.

Laut Städtetag sollte es 2023 eine Novelle des Sprengstoffgesetzes geben. Damit sollten auch Tier und Natur besser geschützt werden. Bislang blieb eine Änderung des Gesetztes aber aus.

Warum kein Feuerwerk für alle?

Könnte ein zentrales Feuerwerk dafür sorgen, dass weniger geböllert wird? Die Verwaltung ist skeptisch. Es könnte schließlich sein, dass Lindauerinnen und Lindauer trotzdem genauso viel privat zünden, schreibt Sprecherin Patricia Herpich.

Das Kulturamt hat bereits mit einer Fachfirma abgeklärt, wie ein Feuerwerk für alle vor der Hafeneinfahrt aussehen könnte. Eintrittsgeld wäre demnach nicht geplant. Möglich sei es, dass sich Hoteliers und Schifffahrtsbetriebe an den Kosten beteiligen. Insgesamt könnten die Kosten im mittleren oder höheren vierstelligen Bereich liegen, heißt es in der Vorlage.

Einige Stadträte sprachen sich dafür aus, kein Geld für ein großes Feuerwerk in die Hand zu nehmen. Roland Freiberg (BU) will laut Protokoll lieber noch dieses Silvester abwarten. Er geht davon aus, dass die vielen Böller vielleicht nur die Auswirkungen von zwei Jahren Feuerwerksverbot während der Pandemie waren.

Die Verwaltung will sich beim Städtetag dafür einsetzen, dass Kommunen bei den Verbotsregeln mehr eingreifen können, schreibt Patricia Herpich. „Erst dann würde ein zentrales Feuerwerk richtig Sinn machen.“

Ganz ohne Kosten kommt die Stadt allerdings auch dieses Silvester nicht aus. Denn kontrolliert wird das Verbot auf der Insel von einem Sicherheitsdienst. Der kostete voraussichtlich in etwa 266 Euro.