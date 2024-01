Feuerwehr rückt zu Wohnungsöffnung aus

Am frühen Mittwochmorgen um 2.14 Uhr wurde eine Gruppe des Löschzugs der Hauptwache in die Bazienstraße gerufen. Der Mitteiler forderte die Feuerwehr zur Öffnung einer Wohnung an. Da aber zwischenzeitlich die Wohnungstür durch den Bewohner eigenständig geöffnet werden konnte, war eine Hilfe der Feuerwehr nicht mehr erforderlich, teilt die Feuerwehr mit. Nach etwa fünfzehn Minuten rückten die Kräfte wieder ab und setzten die Nachtruhe fort. Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort.