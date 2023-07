Feuerwehr am Wochenende dreimal im Einsatz

Gleich dreimal ist die Feuerwehr Lindau am vergangenen Wochenende angefordert worden. Am Freitagabend um kurz vor 22 Uhr forderte der Rettungsdienst die Feuerwehr in die Holdereggenstraße zur Unterstützung bei einem medizinischen Notfall an. Ein Patient musste mit der Drehleiter schonend aus dem zweiten Obergeschoss zum Rettungswagen verbracht werden. Nach etwa einer Stunde wurde der Einsatz beendet und die Kräfte konnten wieder abrücken.

Am Samstagabend um 19.16 Uhr ging die Mitteilung über einen qualmenden Heuhaufen an der Bundesstraße 31 bei der Integrierten Leitstelle Allgäu ein.

Nach intensiver Erkundung durch die Feuerwehr konnten weder Rauch noch Feuer festgestellt werden. Im Einsatz war ein Löschfahrzeug des Löschzugs West.

Etwa vier Stunden später wurde eine Gruppe des Löschzugs Hauptwache in den Stadtteil Oberreutin gerufen. Die Integrierte Leitstelle Allgäu forderte die Feuerwehr zur Öffnung einer Wohnung an. Rasch konnte der Zugang über ein geöffnetes Fenster im ersten Obergeschoss mittels Steckleiter hergestellt werden. Knapp eine halbe Stunde später wurde dieser Einsatz beendet und die ehrenamtlichen Kräfte konnten die Nachtruhe fortsetzen. Die Polizei war auch an der Einsatzstelle.