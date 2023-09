Lindau

Fernbus-Haltestelle wird verlegt

Lindau / Lesedauer: 1 min

Die neue Fernbus-Haltestelle Blaukreuzstraße (Foto: Stadt Lindau )

Ab Sonntag, 1. Oktober, halten die Fernbusse in Lindau an der Haltestelle „Blaukreuzstraße“ in der Bregenzer Straße.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 11:55 Von: Lindauer Zeitung