Dominik Spitzer ist auf Wahlkampf–Tour. Der FDP–Direktkandidat für die Landtagswahl hat Lindau einen Besuch abgestattet. Beim „liberalen Sommerempfang“ mit etwa 25 Gästen ging es um Pflege, Energiewende und das Bauen. Unterstützung bekam Spitzer von dem Bundestagsabgeordneten Daniel Föst. Er erklärte die Freien Wähler zum größten politischen Gegner der FDP für die Landtagswahl — und hatte Versprechungen im Gepäck.

Es ist ein lauer Sommerabend. Der Blick auf See, Leuchtturm und Löwe könnte beinahe ablenken von dem, was Dominik Spitzer auf dem Balkon der Sprachschule Dialoge sagt. Aber man bleibt bei ihm, wenn der Kemptener Politiker über Pflege, niedergelassene Ärzte und Krankenhausstrukturreform spricht. Es sind Themen, die Spitzer, der selbst niedergelassener Arzt ist, in diesem Wahlkampf wichtig sind.

Die Baby–Boomer haben nicht für genug Nachwuchs gesorgt. Dominik Spitzer

Der FDP–Politiker, der für den Wahlkreis Lindau–Sonthofen ins Rennen geht, will an diesem Abend klarmachen: Bei der FDP geht es nicht nur um Wirtschaft und Digitalisierung — sondern auch um die Pflege.

Als besonders großes Problem sieht er den Fachkräftemangel. „Die Baby–Boomer haben nicht für genug Nachwuchs gesorgt“, sagt er. Auch in den nächsten Jahren werde man das demografische Problem nicht in den Griff bekommen. „Wir müssen damit klarkommen, was wir an Pflegepersonal haben.“ Die FDP sei die einzige Partei, die Lösungen hat. Im sogenannten „Pflegepapier“ seien diese aufgeführt.

Mehr Geld in die Kliniken investieren

Die Krankenhausstrukturreform hält Spitzer für nötig. „Weil wir es nicht mehr zahlen können“, sagt er. Über Steuergelder oder Beiträge glaubt er, gehe es nicht. Laut Spitzer brauche es aber eine wohnortnahe und qualitativ hohe medizinische Versorgung.

Dominik Spitzer ist Direktkandidat der FDP bei der bayerischen Landtagswahl und tritt für den Wahlkreis Lindau-Sonthofen an. (Foto: Ronja Straub )

Auch die beiden Krankenhäuser im Landkreis Lindau schreiben Verlust in Millionenhöhe. Der Freistaat bezuschusst die defizitäre Geburtshilfe der Asklepios–Klinik mit rund 1,1 Millionen Euro im Jahr. Weitere maximal 170.000 Euro steuert der Kreis bei. Landrat Elmar Stegman hatte bei einem Termin im Juli gesagt, dass die aktuelle Reform zur Folge haben könnte, dass der Fortbestand kleiner Krankenhäuser „zusätzlich gefährdet“ sei.

Die Krankenhausreform sei Ländersache, sagt Spitzer. „Aber bisher ist aus meiner Sicht nichts passiert.“ Der Freistaat habe seit 1990 zu wenig Geld investiert.

Zu viel Papierkram

Etwas ändern müsse sich ebenso bei der Bürokratie. Als niedergelassener Arzt verbringe er immer mehr Zeit am Schreibtisch. Mittlerweile müsse er einen Tag pro Woche mit dem Papierkram verbringen.

Sonst geht unser Land den Bach runter. Daniel Föst

Auch Spitzers Parteikollege Daniel Föst, FDP–Bundestagsabgeordneter, sagt „der Bürokratie den Kampf an“. Der Kipppunkt sei erreicht, sagt er. Er sei froh, dass das Bürokratieentlastungsgesetz komme.

Laut Föst würde die FDP oft zwei Vorwürfe gemacht. Zum einen, dass sie „alles abnickt“ und zum anderen, dass sie alles verhindere. „In der Mitte ist unser Arbeitsauftrag.“

Dennoch müsse das ein oder andere verhindert werden, so Föst. „Sonst geht unser Land den Bach runter.“ Dazu gehöre es, „das Verbrenner–Aus zu verhindern.“ Schließlich baue man hierzulande die besten Autos der Welt.

Der bau– und wohnungspolitische Sprecher Föst geht auch auf das Gebäudeenergiegesetz ein. Er fordert Technologieoffenheit. Die Wärmepumpe sei nicht die einzige Möglichkeit. In Japan setzte man auf Kohlenstoffdioxid–Abscheidung bei den Gasströmen. Noch sei das nicht machbar, aber wenn es gelinge, sei es eine weitere Lösung.

„Wir brauchen in Lindau bezahlbaren Wohnraum“

Der Lindauer FDP–Stadtrat Florian Nüberlin bringt das Thema Bauen ein. „Wir brauchen in Lindau bezahlbaren Wohnraum“, sagt er. Daniel Föst ergänzt, dass deutschlandweit immer weniger Wohnungen gebaut würde.

Die FDP habe elf Maßnahmen, um das Bauen zu erleichtern. Föst kündigt an, dass bald Lösungen beschlossen werden. Wichtig sei es auch hier, Bürokratie abzubauen. Und: „Wir müssen über Brandschutz reden“, so Föst. In Österreich gebe es ein Gesetz, das vieles vereinfache. Die Art und Weise, wie gebaut wird, müsse sich ändern.

Es gehe nicht nur ums Nachverdichten und Neubauten. Die Flächen, die es schon gebe, müssten besser genutzt werden. Als Beispiel nannte Föst, der den Tag über in der Stadt unterwegs war, das Vier–Linden–Quartier. Er verspricht: „Wir werden noch in diesem Jahr etwas sehen.“ Allerdings werde es dauern, bis sich etwas ändert.

Welche Koalition wünscht sich die FDP?

An dem Abend stellt sich auch die Frage, wie sich die FDP eine Regierung in Bayern nach der Landtagswahl vorstellt. „Ich hoffe auf die Koalition mit der CSU“, sagt Spitzer, der überzeugt davon ist, dass die CSU den Ministerpräsidenten stelle. „Und die Frage ist, mit wem sie regieren.“

Auch Daniel Föst, der aus München nach Lindau gekommen ist, hat eine klare Meinung, was die Zukunft seiner Partei in Bayern angeht. Er sieht sie klar in der Regierung.

Es gehe darum, zu verhindern, dass die Freien Wähler in die Koalition kommen. Die Wirtschaftskompetenz der FDP übertreffe die der Freien Wähler. „Das ist Grund genug, um sie abzulösen“, sagt er. Er ist aber auch sicher: „Wenn wir es rot–rot–grün überlassen würden, würde das Land zugrunde gehen.“