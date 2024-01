Es ist dunkel und kalt, als sich die Bauern am Montagfrüh vom Bodensee auf den Weg nach Ravensburg machen. Hunderte Traktoren tuckern in Richtung Oberschwaben. Immer wieder gibt es spontane Hupkonzerte oder Extra-Runden im Kreisverkehr. In der ganzen Region kommt es laut Polizei immer wieder zu „erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen“. In Lindau schreiben die Beamten gleich mehrere Anzeigen wegen einer unangemeldeten Protestaktion.

Während der Lindauer Obstbauer Andreas Willhalm spricht, fahren im Sekundentakt Traktoren auf den Hof in Selmnau bei Wasserburg. Es ist 6.30 Uhr, die Stimmung ist ausgelassen. Gleich machen sich die Bäuerinnen und Bauern auf den Weg nach Ravensburg.

Von der Protestaktion erhoffe er sich, dass die Bürgerinnen und Bürger „wachgerüttelt werden und die Forderungen der Bauern an die Bundesregierung in Erfüllung gehen“, so Willhalm, stellvertretender Kreisobmann beim bayerischen Bauernverband.

„Wir lassen uns nicht instrumentalisieren“

Dass die Regierung vergangene Woche bereits Kürzungen zurückgezogen und Zugeständnisse an die Bauern gemacht hat, spielt da keine Rolle. „Weil es längst nicht mehr nur um die Dieselrückvergütung geht und die grünen Nummern.“ Willhalm spricht von „vielfältigen Problemen“, die es gelte, „nach oben“ zu tragen.

Dass rechtsextreme Gruppierungen versuchen, den Protest der Bauern zu unterwandern, könne er betätigen, so Willhalm im Gespräch mit der LZ. „Wir lassen uns aber nicht instrumentalisieren, in diese Ecke treiben oder provozieren“, versichert er. „Landwirtschaft ist bunt.“ Er fordert seine Kolleginnen und Kollegen auf, ruhig und friedlich zu bleiben und Rettungsgassen für Einsatzfahrzeuge freizuhalten. Dann werden die Motoren gestartet.

Während Willhalm und seine Mitstreiter in Richtung Oberschwaben tuckern, hat die Lindauer Polizei an anderer Stelle alle Hände voll zu tun. „Es war keine Protestaktion angemeldet, trotzdem haben sich auf einem Parkplatz an der Autobahnanschlussstelle Weißensberg 50 Traktoren und 30 Fahrzeuge versammelt“, sagt Lindaus Polizeichef Michael Jeschke im Gespräch am Montagvormittag.

Die Gespräche wurden abgebrochen. Michael Jeschke

Auf die Ansprache der Polizei hätten die Fahrer der Traktoren und Lastwagen „absolut unkooperativ“ reagiert. „Die Gespräche wurden abgebrochen“, so Jeschke. Gegen 5.45 Uhr macht sich der Konvoi langsam auf den Weg in Richtung Lindau - begleitet von der Polizei.

Autobahnauffahrt blockiert

Übers Schönbühl und den Berliner Platz geht es Richtung Mc Donalds. Dort drehen die Fahrer einige langsame Runden durch den Kreisverkehr. „Sie haben die Autobahnauffahrt blockiert“, sagt Jeschke. Immer wieder habe die Polizei dies unterbrechen und Autofahrer durchwinken müssen. Trotzdem gibt es sowohl auf der Bregenzer Straße als auch auf der Autobahn Stau.

Die Polizei schreibt laut Jeschke mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Nötigung und Verkehrsbehinderung. „Wir lösen nichts ohne Grund auf“, sagt Jeschke. „Aber man muss sich an die Regeln halten.“

Markus Vogler vom Hergensweiler Baggerbetrieb Vogler hat die Aktion am Montagmorgen anders erlebt, wie er später im Gespräch sagt. Dass sie nicht angemeldet war, räumt er zwar ein. Man habe sich am Morgen „zusammentelefoniert“ und vereinbart, sich in Weißensberg zu treffen.

„Beim Obsthof Strodel haben wir schon angehalten und mit der Polizei vereinbart, dass sie Bescheid geben soll, wenn es ein Problem gibt“, sagt er. Aus seiner Sicht sei alles friedlich und kooperativ abgelaufen. An der Protestaktion beteiligt habe er sich, „um ein Zeichen zu setzen“.

Spontane Demonstration in Tettnang

Auch in Tettnang machen sich die ersten Landwirte mit ihren Traktoren in der Dunkelheit auf den Weg nach Ravensburg. Anfangs bleibt es ruhig, später gibt es Hupkonzerte. Je näher es ans Ziel geht, desto dichter wird der Verkehr. Kurz nach 8 Uhr kommt es zu einer spontanen Demonstration in Tettnang: Mehrere Landwirte wenden ihre Maschinen mehrfach und fahren wiederholt durch die Innenstadt.

Rund 50 Traktoren und Lastwagen starten um 7.50 Uhr in Oberteuringen-Hefigkofen. Während im Stall nebenan noch die Kühe ihr langezogenes „Muuhhh“ heraus posaunen, machen die Bauern ihrem Ärger Luft. „Ohne Preis kein Fleiß“ ist auf einem Schild an einem Traktor zu lesen, „Schütze deutsche Lebensmittel“ auf einem anderen.

Die Politik hat uns immer mehr Dinge aufgebürdet, so kann es nicht mehr weitergehen. Konrad Volkwein

Auch Landwirt Konrad Volkwein aus Friedrichshafen-Ailingen gehe es weniger um Agrardiesel und Steuern, sondern mehr um die „allgemeine Situation“, wie er sagt. „Die Politik hat uns immer mehr Dinge aufgebürdet, so kann es nicht mehr weitergehen.“ Er kritisierte die aus seiner Sicht übertriebenen Vorschriften für Tierwohl und Pflanzenschutz. „Am Ende bekommen wir die Produkte gar nicht verkauft, weil der Verbraucher da gar nicht mitmacht.“

Dass nicht alle hier sind wegen der Lage der Bauern, wird in Oberteuringen allerdings auch schnell klar. „Es geht um das große Ganze“, sagt eine Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Schon zu Coronazeiten sei die Politik total daneben gewesen, meint sie. Sie kritisiert die Informationen, die man von den öffentlich-rechtlichen Medien bekomme, „man wird nur verarscht“, sagt sie. Sie ist keine Bäuerin, sondern habe einen Handwerksberuf. Für alle werde es immer schwieriger, meint sie. Ihr Begleiter sagt, dass er bereits zu Coronazeiten an Demos in Friedrichshafen und etwa den Spaziergängen teilgenommen hat. Er beklagt, dass man dann schnell als rechtsradikal abgestempelt werde.

2000 Menschen auf Ravensburger Marienplatz

Die Traktorkolonnen verursachen laut Polizei im Bodenseekreis erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Von verschiedenen Punkten aus, zum Beispiel Friedrichshafen, Tettnang und Oberteuringen, sind jeweils mehr als hundert Fahrzeuge unterwegs zur zentralen Kundgebung in Ravensburg.

Blockiert wird dabei laut einem Sprecher für kurze Zeit die B31-Ortsdurchfahrt von Hagnau. Die Behinderung beseitigt die Polizei aber schnell wieder. Gestört wird der Verkehr demnach auch durch Landwirte, die mehrere Runden durch Kreisverkehre drehen oder mehrmals durch die Innenstädte fahren.

1 von 16

An der Oberschwabenhalle treffen die ersten Traktoren ein. Die befestigten Schilder kritisieren die Ampel stark. „Wir haben in den letzten Jahren von der Politik schon so viel aufs Auge gedrückt bekommen“, sagt Gottfried Epple, Bio-Bauer aus dem Westallgäu. Er kritisiert „Hau-Ruck-Aktionen“ der Politik. Ein Kompromiss kommt für ihn nicht in Frage.

Trotz der Minusgrade füllt sich der Parkplatz minütlich mit mehr Fahrzeugen. Aus allen Richtungen fahren Traktoren unter lautem Hupen auf den Parkplatz, am Ende werden dort mehr als 1000 Traktoren stehen. Die Stimmung ist gut. Aus einem Lastwagen werden Brezeln, Kaltgetränke und warmer Punsch gereicht. Man kennt sich. Schnell bilden sich Kreise, in denen viel über die Landwirtschaft diskutiert wird. Dabei ist die Politik nicht immer Thema. Viele möchten nur Präsenz zeigen.

Darunter sind nicht nur Bauern. Viele hier seien auch auf die Gelder der Bauern angewiesen, berichtet ein Fahrer, der nicht namentlich genannt werden will. „Wenn die Bauern kein Geld mehr haben, dann bleiben bei uns die Aufträge weg“, sagt er. Die Politik habe gar keinen Überblick, wie weitgreifend die Folgen der aktuellen Eingriffe seien.

Gegen viertel nach elf setzt sich der Protestzug in Bewegung. Das Ziel ist der Marienplatz. Während des Marschs in die Stadt werden immer wieder die gleichen Parolen geschrien. „Zu viel ist zu viel“, „Kein Bauer, keine Zukunft“ oder „Wir machen euch satt“ ist zu hören. Am Marienplatz protestieren 2000 Menschen.

Traktoren machen Rundfahrt durch Lindau

In der Zwischenzeit hat auch die Lindauer Polizei den Konvoi vom Mc Donalds wieder übers Schönbühl aus Lindau hinaus begleitet - in Richtung Hergensweiler. Dort halten die Fahrer gemeinsam mit weiteren Bauern, die schon am Vormittag zwischen Hergatz und Rotkreuz unterwegs gewesen sind, eine Spontanversammlung mit 80 Teilnehmern ab.

„Das ist zwar nicht ganz korrekt, weil eine Spontanversammlung normalerweise ungeplant ist“ erklärt Lindaus Polizeichef Michael Jeschke. Doch die Polizei habe sich „versammlungsfreundlich“ gezeigt und sie zugelassen. „Der Nachmittag ist ganz anders abgelaufen als der Vormittag“, so Jeschke. In Kooperation mit der Polizei machen Traktoren und Lastwagen dann sogar eine Rundfahrt von Hergensweiler über Oberreitnau, Schönau und das Schönbühl zurück nach Hergensweiler. Um 13.30 Uhr ist alles beendet.

Zu dieser Zeit machen sich die Bauern vom Bodensee wieder auf den Heimweg. „Es hat mich gefreut, dass wir so zusammengestanden sind“, sagt Andreas Willhalm. „Es war ein langer Tag, aber ich denke, es lohnt sich, wenn man gemeinsam voranschreitet.“

Auch aus Sicht von Dieter Mainberger war die Demonstration in Ravensburg ein Erfolg. Der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Tettnang spricht von vielen „positiven Rückmeldungen“ von Landwirten. „Die Stimmung war ehrlich, die Stimmung war aufgeheizt“, sagt er im Gespräch. Es gehe um Existenzängste, die Diskussion um den Agrardiesel habe das Fass lediglich voll gemacht. Die Landwirte hätten diese Probleme ja wirklich.

„Es ist gut, dass ihr euch auf die Hinterfüße stellt“ - das habe er von Leuten gehört, die vorbeigekommen seien. Es sei nicht so, dass die Bauernverbände nicht in Kontakt mit der Politik stünden: „Die hören uns auch zu. Aber ich weiß nicht, ob die auch verstehen, was unsere Nöte sind.“ Das Thema werde weitergehen: „Das lebt von den Aktionen in ganz Deutschland, und wir tragen unseren Teil dazu bei.“

Als die Bauern vom Bodensee auf ihren Höfen ankommen, dämmert es bereits wieder.